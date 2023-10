Félix Ramiro se deshace en elogios hablando del hijo de Isa Pantoja

MADRID, 28 (CHANCE)

Tras la boda de ensueño entre Isa Pantoja y Asraf Beno hace dos fines de semana en Sevilla, muchas han sido las polémicas que han salido a la luz... pero lo cierto es que los dos protagonistas están disfrutando de una etapa súper dulce al haber sellado su amor para siempre.

Una de ellas fue la expulsión del enlace de Aneth, la que fuera gran amiga de Isa, algo de lo que le hemos preguntado al diseñador Félix Ramiro -que vistió a Asraf para el gran día- y nos ha asegurado que no vio ningún problema con la susodicha: "Yo por lo menos, no vi nada. Y yo estuve todo el tiempo en el cóctel, todo el tiempo en la boda y no vi nada raro".

Además, Félix nos ha asegurado que no fue el único invitado que esperaba la presencia de Isabel Pantoja: "Sí, la verdad que sí. la verdad que, incluso yo, yo pensaba que sí que iba a ir. De hecho, hubo mucha gente que decía que tanta seguridad era porque ella iba a aparecer en cualquier momento".

Feliz de haber sido testigo de la complicidad entre la familia de Asraf y la de Isa, el diseñador nos comentaba que se trata de "una familia como todas las familias: fenomenal, súper educados, mucho cariño. He visto mucho cariño y, sobre todo, he vivido mucha ilusión con ellos. La verdad que ha estado muy bien".

Además de vestir a Asraf para este gran evento, también le hizo los trajes a su hermano, a su padre y al hijo de la colaboradora de televisión... de este último solo tiene buenas palabras: "El niño, por cierto, es un amor, el niño es un amor. Súper educado, le puse el traje, le puse todo. Yo disfruté muchísimo porque le trataba como si fuera mi nieto, sinceramente".

Félix entiende que Isabel Pantoja está en un mal momento y por eso sus últimas declaraciones no han sido muy favorables con sus hijos: "Yo creo que todos tenemos un mal momento, yo creo que es un mal momento. Isabel es una gran cantante, es una número uno, y será siempre" y añade: "Todos tenemos calentones. Yo tengo hijos, tengo nietos, y todos, de vez en cuando, tenemos ese pero vamos, estoy completamente seguro de que eso se pasará rápido".