Félix Sancho, cabizbajo ante el giro en la investigación en el caso de su sobrino Daniel Sancho

MADRID, 16 (CHANCE)

Después de muchos meses de incertidumbre y dolor por parte de la familia de Daniel Sancho, los últimos acontecimientos han dado un vuelco a la investigación dándole a los abogados de Sancho un hilo del que tirar. El propio Marcos García Montes denunciaba en televisión algunas "irregularidades" durante la investigación que podrían cambiar el destino del joven chef.En su entrevista en el programa de Telecinco, el abogado sostuvo que la actuación policial: "Filtra que Daniel sufría estas lesiones y son lesiones de mordedura que demostrarían que habría habido una agresión. Cuando alguien se defiende de una pelea no lo hace a mordiscos. Habría uno, no siete, y por eso es una pelea en la que Daniel se defiende, Edwin cae al suelo y muere. Después llega la autopsia, que es un despropósito".Ante estos nuevos datos, la familia poría haber encontrado una esperanza sobre el futuro de Daniel que permanece preso desde el pasado mes de agosto acusado del asesinato premeditado de Edwin Arrieta. En esta ocasión hemos podido ver al tío del acusado, Félix Sancho, que prefirió sere cauto ante las cámaras y no comentar nada sobre este cambio de rumbo en la investigación. Con la discreción que ha caracterizado a la familia Sancho desde el principio, el hermano de Rodolfo se mostró cabizbajo cuando le preguntaron por los últimos acontecimientos.Intentando pasar desapercibido y ocultando su rostro con capucha y gafas de sol, Félix paseó a su mascota por los alrededores de su domicilio sin comentar nada con la prensa sobre cómo ha sido recibida esta nueva noticia en la familia a meses de la celebración del juicio.