Féliz Ramiro le da las claves a Íñigo Onieva para su traje de boda

MADRID, 22 (CHANCE)

La boda de Tamara Falcó e Íñigo Onieva está dando mucho de qué hablar, pero lo que más quebraderos de cabeza está dando es la fecha que elegirán los dos tortolitos, ya que a pesar de las especulaciones que se han hecho desde que se reconciliaran, ninguno de los dos ha desvelado cuál es el día elegido.

Europa Press ha hablado en exclusiva con Félix Ramiro, un conocido diseñador que ha vestido a Julio José Iglesias y a Álvaro Castillejo Preysler, comenta que le gustaría vestir de novio a Íñigo: "aquí tiene sus casas, las puertas abiertas, yo a Íñigo le recomiendo un chaqué... semi entallado de lana fría, súper 130 y un color azul noche, para que fuera perfecto", tanto, que le define como "un hombre que va bien vestido, me gusta la gente elegante y que va bien".

El diseñador habla, por primera vez, de su último desfile, en el que reapareció Jorge Pérez, en su faceta de modelo y nos comenta que "no hablamos de ninguna tormenta. Hablamos de los trajes, de mi moda, de mi colección, le vi bien, animado, normal". Además, Félix nos ha desvelado que tanto a él como a su mujer, les vio muy bien: "le vi muy bien, a su mujer y a su familia, muy unidos, en familia, nos fuimos a cenar y fenomenal todo".

Félix desconoce si volverá a los platós de televisión tras la polémica con Alba Carrillo: "de eso no le dije nada, le dije que me gustaría que desfilara conmigo y me dijo que si su trabajo le deja no hay problemas. Es un chaval que tiene una planta y mucho estilo, y bien como los demás, tengo unos modelos profesionales, con muchas ganas y energía positiva, que es lo que me gusta".

Y es que el diseñador está encantado con la profesionalidad que demuestra Jorge en las pasarelas: "la verdad es que con Jorge estoy muy a gusto, desfila muy bien, es muy sencillo y como está más delgado y todo le queda perfecto, no le tuve que coger ni el bajo, es la verdad desfiló perfectamente y todo bien" y piensa contar con él para el próximo 15 de febrero para la fashion week".