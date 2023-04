Fernanda Hurtado nos confiesa cómo se encuentra su gemela tras sufrir un ictus

MADRID, 6 (CHANCE)

Es imposible hablar de 'Un, dos, tres' sin mencionar a las conocidas gemelas Hurtado, Teresa y Fernanda, quienes volvían a ser noticia el pasado fin de semana cuando conocíamos en el programa 'Fiesta' que la primera de ellas había sufrido un ictus. Una noticia que entristecía a los seguidores de esta 'pareja televisiva' y de la que ya se recupera en su propia casa.

Así nos lo ha confesado Fernada Hurtado, con la que Europa Press ha podido hablar en exclusiva tras conocer el delicado estado de salud en el que se ha encontrado su gemela: "Ha estado muy grave. Un estado de gravedad muy grande nos llevamos un susto muy, muy grande".

La actriz nos confesaba que ha intentado guardar la tranquilidad delante de ella ante su delicado estado de salud y, de hecho, lo ha conseguido, aunque cuando se marchaba de la habitación se derrumbaba: "Al estar conmigo está tranquilísima. Está muy bien y ahora yo estoy así porque no me ve, pero cuando subo a la habitación y estoy con ella, soy la que era siempre. Ahora es cuando me derrumbo porque he pasado muchos nervios, hemos pasado muchos nervios. Ella ha pasado muchos dolores y muy mal, pero mira, ella está bien y nos vamos a casita".

Eso sí, por fin buenas noticias. Fernanda nos aseguraba que Teresa ha recibido el alta médica: "Tenerla en casa es lo mejor porque ahí se va a quedar tranquila y vamos a estar muy bien tranquilas y veremos bien todo de otra manera".

En cuanto a las secuelas que le han quedado tras sufrir un ictus, Fernando nos explicaba que "le han dado esta mañana un masaje en las piernas muy bueno y parece que por el lado derecho no funciona bien, pero con el izquierdo parece que vamos andando un poquito". De esta manera, Teresa Hurtado ya se encontraría en su hogar recuperándose del bache de salud por el que ha pasado estas últimas semanas.