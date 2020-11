Fernández Díaz y Francisco Martínez chocan al inicio de un careo con tensión ante el juez de 'Kitchen'

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

El vídeo del día Trabajadores del hospital Infanta Sofía se concentran para pedir más medidas.

El ex ministro del Interior Jorge Fernández Díaz y el que fuera su 'número dos', Francisco Martínez, han iniciado el careo al que les ha enfrentado el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón manteniendo sus versiones sobre lo que sabían cada uno de ellos de la 'Kitchen', operación parapolicial que se sufragó con fondos reservados para sustraer documentación sensible del PP al extesorero del partido Luis Bárcenas.

Según han informado fuentes jurídicas a Europa Press, el encuentro ha comenzado con cierta tensión, pues cada uno de ellos están ratificando ante el titular del Juzgado Central número 6 las versiones que ya manifestaron el pasado mes de octubre en sus declaraciones como investigados en la pieza 'Kitchen' que se investiga en el marco del caso 'Tándem'.

En este sentido, se están contradiciendo sobre los mensajes que el ex secretario de Estado de Seguridad protocolarizó ante notario, entre ellos, el que supuestamente Fernández Díaz le encargaba obtener información sobre el chófer de Bárcenas, Sergio Ríos, captado como confidente policial para la operación 'Kitchen'. No obstante, el exministro del Interior mantiente que él no envió ningún tipo de mensaje relacionado con este operativo y sostiene que éstos han sido manipulados.

El juez instructor ha citado este viernes a ambos ex altos cargos del Ministerio del Interior durante el Gobierno de Mariano Rajoy para intentar que lleguen a un acuerdo sobre lo que relataron acerca de los mensajes registrados ante notario en los que supuestamente el ministro solicitó a su 'número dos' que recabase información sobre cuestiones relacionadas con los delitos que se imputaban al extesorero del PP.