Fernández Díaz reprochó en el careo a su 'número dos' que le hubiese llamado "idiota integral", "cabrón e hijo de puta"

El exministró culpó a Francisco Martínez de su imputación por la 'Kitchen': "Estamos sentados aquí por ti"

El exministro del Interior Jorge Fernández Díaz reprochó al que fuera su 'número dos', Francisco Martínez, que se refiriese a él como un "idiota integral", según consta en los mensajes transcritos que se han incorporado a la causa que investiga la operación 'Kitchen' y en la que ambos se encuentran imputados.

Todo ello ocurrió el pasado 13 de noviembre, durante el careo, a cuyo audio ha tenido acceso Europa Press, que celebró el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, que investiga este operativo parapolicial que se creó en 2013 con el objetivo de espiar al extesorero del PP Luis Bárcenas.

El magistrado acordó esta diligencia para enfrentar las contradicciones que ambos habían manifestado anteriormente en sus respectivas declaraciones como investigados por esta operación que se sufragó con fondos reservados destinados al Ministerio del Interior.

Al inicio del encuentro, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 les rogó que mantuvieran la "calma suficiente" a sabiendas de que "no es una diligencia agradable". "Soy consciente de ello, la realizo pocas veces, pero he considerado oportuno en esta ocasión realizarla por el pico de contradicción", explicó el magistrado.

No obstante, el careo se celebró con tensión que fue aumentando a lo largo de la casi hora y media que duró. Precisamente, llegando a la hora de declaración, el que fuera titular del Ministerio del Interior afeó al ex secretario de Estado de Seguridad que le llamase "idiota integral".

EPÍTETOS DOLOROSOS

"Ha sido para mí afectivamente doloroso (...) los epítetos que desde el año 2017 me diriges", admitió Fernández Díaz. "Me llamaste idiota integral por haber dicho que yo no gestionaba los fondos reservados", recordó en referencia a los mensajes que Martínez registró ante notario y que obran en el sumario de la causa.

"Me has llamado idiota integral, me has llamado cabrón, me has llamado hijo de puta, me has llamado miserable junto a Mariano Rajoy y Soraya Sáenz de Santamaría, me has llamado bobo... con distintas personas, desde Pino, desde García Castaño, porque has hablado con media España", continuó el exministro.

Francisco Martínez afirmó que se arrepentía de "haber dicho esas cosas", pero aclaró que fueron expresiones que dijo a causa del "calentamiento" y porque se encontraba "dolido". Sin embargo, el que fuera ministro durante el primer Gobierno de Mariano Rajoy no dio credibilidad a las palabras de Martínez y le culpó de su imputación en la pieza 7 del caso 'Tándem'.

Asimismo, confesó que pensaba que el careo se iba a resumir en que el que fuera su 'número dos' le pediría perdón por afirmar que le requirió información sobre la 'Kitchen' y que él admitiría las disculpas porque entendía que en ese momento Martínez se encontraba "en una situación de estrés". "Somos humanos y cometemos errores", añadió Fernández Díaz.

Pero el exsecretario de Estado no compartió su visión y le preguntó que de qué se tenía que "arrepentir", lo que le llevó al exministro a demostrar su enfado hacia él: "De haber hecho esto, que estamos en este careo por ti, que estás diciendo que no tiene ninguna importancia. Estamos ante un juez y unos fiscales como investigados. Que no tiene ninguna importancia será para ti", exclamó Fernández Díaz.

En otro momento de la declaración, Francisco Martínez también explicó que protocolarizó ante notario los 'SMS' intercambiados con Fernández Díaz en los que hablarían del operativo parapolicial montado en 2013 entorno a Bárcenas porque se sentía "dolido". Así, se quejó de que el PP deciera "apartarle" tras "señalarle" por su posible relación con la operación 'Kitchen', echándolo a las "fauces del proceso".

OTRO MOMENTO TENSO

"Te digo una cosa y mirándote a los ojos, si hubiese podido hacer algo por ti lo hubiese hecho. En ese momento no estabas investigado, y no me constaba que hubieras cometido nada ilegal. ¿Paco, me puedes decir de qué te tenía que proteger y cómo te podía proteger?", le preguntó Fernández Díaz.

"Para empezar, no declarando cosas que a mi me perjudicaban", reprochó Martínez, al mismo tiempo que le echó en cara que no se preocupara por él y que hubiera realizado ciertas declaraciones a la prensa desvinculándose de la operación.

Según el exsecretario de Estado, lo que hace "un líder con un subordinado que ha trabajado bien, fiel, leal y, ademas le tiene afecto" es llamar y decir: "oye vamos a hablar de esto" y "no decir nada a la prensa".

"O incluso decirle a la prensa que todo esto no tiene dada que ver con el relato que se ha creado de las fanfarronadas del señor (Enrique) García Castaño y de (José Manuel) Villarejo, que no tenía que ver. Eso es lo que le podías haber dicho a la prensa y no 'yo no sé nada, yo no pasaba por ahí, no tenía que ver nada con Villarejo", concluyó el ex 'número dos' de Interior.