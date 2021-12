Fernández Mañueco: "las dos únicas opciones" para Castilla y León son "sanchismo o futuro"

LEÓN, 20 (EUROPA PRESS)

El presidente del PP de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha advertido de que en la región "solo hay dos opciones" que son "sanchismo o futuro" de cara a las elecciones autonómicas del próximo 13 de febrero.

Fernández Mañueco se ha reunido este lunes con afiliados 'populares' para acercarles su proyecto político, si bien el acto estaba inicialmente enfocado a su candidatura para renovar su cargo de presidente del PP de Castilla y León, la única presentada al próximo Congreso regional del partido.

Ha defendido que este lunes "ha sido un día muy importante para las personas de esta tierra" y ha puesto de manifiesto que "ante el sanchismo está la protección de familias, la modernización de esta tierra o la creación de empleo que encabeza el PP".

Así, ha remarcado que se dejará "la piel por las personas de esta tierra" con el principal propósito de "seguir creyendo en el potencial y capacidad de esta tierra y la utilidad del PP para construir un futuro mejor".

En un día que ha sido "complicado", según ha reconocido, tras la convocatoria de elecciones, ha defendido que su intención "siempre fue la de agotar la legislatura", pero la situación "era insostenible".

También ha enfatizado que ha preferido "arriesgar" su presente personal para "garantizar el futuro de la ciudadanía ante aquellos que han querido romper la estabilidad para gobernar".

"NO VOY A SER COMO SÁNCHEZ"

El líder de los 'populares' en Castilla y León ha incidido en que "esta tierra no merece un gobierno Frankenstein apoyado por tránsfugas" y ha añadido que no acepta "chantajes". "Alguno ha querido jugar a ser como Rufián, pero yo no voy a ser como Sánchez", ha apostillado.

En este sentido, ha destacado que "no es de recibo que se quiera pactar un presupuesto a espaldas del presidente" y ha confirmado que siempre actúa en nombre de los castellanoleoneses, pensando "en lo mejor para las personas de esta tierra, sin descanso y hasta la extenuación para protegerlas de las duras consecuencias de la pandemia".

Por este motivo, ha demandado "la confianza de las personas de la tierra para seguir creciendo" y ha remarcado que se propone "para liderar la transformación de León empezada hace dos años y medio con servicios públicos para todo el territorio, sanidad en el medio rural, los mejores servicios a los mayores, apostando por autónomos, pymes y empresarios, bajando impuestos y, especialmente, en el medio rural".

Así, ha recordado que el PP "es el partido del medio rural, de los agricultores y ganaderos", como con las ayudas al vacuno de leche, al toro de lidia, al caprino, al ibérico, al ovino de carne, a la industria agroalimentaria, para las concentraciones parcelarias, los regadíos, sobre lo que ha detallado que "impulsará el desarrollo rural en esta provincia".

Por último, ha confirmado que defenderá "a todas las personas de las políticas del Sanchismo que hacen daño", como "el facturón de la luz o el cierre precipitado de las minas y térmicas o el intento de cerrar la estación de esquí de Navacerrada".

Asimismo, ha indicado "a todas las personas que estuvieron en el PP o quieren estarlo" que tienen "los brazos abiertos" para "seguir creciendo en León y en Castilla".