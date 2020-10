Fernández (PP) descarta una coalición con el PSC porque son "diametralmente diferentes"

Cree que el estado de alarma en Madrid es "casi como una venganza"

BARCELONA, 11 (EUROPA PRESS)

El presidente del PP en Cataluña, Alejandro Fernández, ha descartado una coalición con el PSC para ir juntos a las elecciones catalanas porque los proyectos de ambos partidos son "diametralmente diferentes" y porque el PSC ha dicho que no, afirma.

Así lo ha explicado en una entrevista este sábado en TV3 recogida por Europa Press, tras asegurar este semana que aunque no descartaba una coalición con el PSC, le planteaba dudas, y ha añadido que siguen dispuestos a pactar con Cs.

Aun así, el dirigente del PP catalán no tiene claro que las elecciones se celebren el 14 de febrero: "Hasta que no estén convocadas no me lo acabaré de creer".

LA "VENGANZA" DE SÁNCHEZ

En cuanto al estado de alarma decretado por el Gobierno en Madrid, Fernández ha sostenido que es el resultado de "una actitud absolutamente infantil del señor Sánchez, y peligrosa. Casi como una venganza".

Además ha argumentado que el Gobierno central ha usado los datos epidemiológicos del 4 de octubre para justificar el decreto, "cuando resulta que el 5, 6, 7 y 8 de octubre habían mejorado mucho".

Por lo tanto, afirma que "la tensión y la polarización" con el gobierno de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, viene por parte Sánchez y que tiene que ver con que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) le diera la razón al gobierno autonómica, en su opinión.

JXCAT HABLA "COMO SI FUERAN" 'CUPAIRES'

El líder del PP cree que su formación tiene un espacio político en Cataluña porque, a su entender, "hasta JxCat, que se supone que eran de centro-derecha, hablan como si fueran" 'cupaires'.

Pretende recuperar lo que considera que históricamente han sido cualidades catalanas y que, según él, se han ido perdiendo: "La libre iniciativa individual, el respeto a la propiedad privada y la libertad educativa".