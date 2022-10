Fernández (PP) pide a Aragonès que "diga la verdad" y explique qué socios parlamentarios tiene

BARCELONA, 19 (EUROPA PRESS)

El líder del PP catalán, Alejandro Fernández, ha reclamado al presidente de la Generalitat que "diga la verdad" y que explique con qué socios parlamentarios cuenta en esta nueva etapa del Govern de ERC en solitario tras la salida de Junts del Ejecutivo catalán.

En su intervención este miércoles en el pleno del Parlament, el líder popular ha instado al presidente catalán a "cambiar de etapa, abrir un nuevo ciclo y decir la verdad por primera vez en una década".

"Diga la verdad: ¿tiene mayoría parlamentaria o no la tiene? Si no la tiene hay que ir a elecciones. No puede seguir generando incertidumbres en Cataluña. Si la tiene, dígalo", ha instado Fernández a Aragonès.

Ha calificado de "trola para presionar a Junts" las palabras del líder de ERC, Oriol Junqueras, que descartaba pactar con el PSC para sacar adelante los Presupuestos de 2023, y ha asegurado que es peor que ERC niegue esa posible alianza que reconozca la posibilidad de un tripartito, con los socialistas y los comuns.

Fernández ha criticado que el proceso independentista ha normalizado en los últimos años actitudes como un "tacticismo agotador, una impostura constante, el uso estructural de la mentira y el infantilismo", y ha instado al Govern a acabar con estos comportamientos.