Fernández (PP) promete seguir el "ejemplo de valentía" de Ayuso en Cataluña

Reivindica a los "jóvenes anónimos" que se manifestaron en la plaza Artós en 2017 tras el 1-O

BARCELONA, 6 (EUROPA PRESS)

El candidato del PP a las elecciones catalanas, Alejandro Fernández, ha prometido este lunes seguir el "ejemplo de valentía" de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, si llega a presidente de la Generalitat.

"Ayuso no tiene miedo, vosotros no tenéis miedo y yo no tengo miedo y por esa razón vamos a vencer al separatismo porque no les tenemos miedo", ha defendido en un mitin en la plaza Artós de Barcelona junto a Ayuso y el presidente del grupo municipal en el Ayuntamiento, Daniel Sirera.

Ha llamado a seguir textualmente el ejemplo de valentía, firmeza y determinación de la dirigente de los populares en Madrid y vencer el miedo: "El miedo paraliza, el miedo impide la acción, reduce la capacidad de crecer y de ser libre, hay que vencer al miedo."

Para Fernández, hace décadas "Cataluña hacía las cosas mejor que Madrid", pero ha asegurado que hoy en día el escenario es el contrario.

TRABAJAR INCANSABLEMENTE

Por ello, el candidato ha prometido seguir ese ejemplo y trabajar "incansablemente para que Cataluña vuelva a ser líder".

Ha reivindicado los "jóvenes anónimos" que salieron a manifestarse en octubre de 2017 en la misma plaza Artós, y les ha puesto como ejemplo de cómo se puede derrotar al miedo, según él.

También ha asegurado que es especialmente difícil que los jóvenes catalanes defiendan los ideales del PP ante la izquierda y el independentismo que "prometen una arcadia feliz".

"FÓRMULA AYUSO"

Por su parte, Sirera también ha alabado la labor de Ayuso en la Comunidad de Madrid y ha instado traer su fórmula a Cataluña: bajar impuestos, eliminar burocracia y plantar cara "al socialismo cómplice de la locura identitaria de Puigdemont y Aragonès", en alusión a los candidatos de Junts+ y al presidente y candidato de ERC a la reelección, Carles Puigdemont y Pere Aragonès.

"Contra la decadencia de Cataluña lo único que funciona, queridos amigos, es la 'fórmula Ayuso': libertad, libertad y libertad", ha concluido Sirera.