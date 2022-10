Fernández Vara avala la defensa del feminismo y recalca que en Extremadura trabajan 187.000 mujeres, récord histórico

MÉRIDA, 22 (EUROPA PRESS)

El secretario general del PSOE extremeño y presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, ha realizado este sábado una defensa del feminismo como herramienta fundamental para lograr la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres y avanzar en una sociedad más justa.

Lo ha hecho en el foro 'Economía Feminista: Desigualdad y análisis de la economía con perspectiva de género', desarrollado en Badajoz. Allí ha reiterado que "el feminismo no nos pertenece, pero no hay feminismo sin socialismo. Sin libertad no hay ni feminismo ni socialismo".

Además, ha subrayado que "no es casualidad que hoy haya más mujeres que nunca trabajando en nuestra tierra: 187.000 mujeres y 18.000 autónomas, cuando hace quince años había 2.000, y hay 36.000 paradas menos ahora que hace siete años cuando llegamos de nuevo al Gobierno".

Fernández Vara ha destacado también que la nueva reforma laboral ha supuesto un incremento del 483 por ciento de contratos indefinidos para mujeres extremeñas.

Por tanto, las "políticas, los presupuesto, las decisiones importan, porque son convertir en número y letras, los valores, los principios y las ideas", ha señalado.