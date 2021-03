Fernando Colomo cree que no se ha valorado lo suficiente a Ana Obregón en España

MADRID, 23 (CHANCE)

Encargado de entregar el premio Yago de Honor a Ana Obregón en la que ha sido la reaparición pública de la actriz tres meses después de presentar las Campanas en TVE, el director de cine Fernando Colomo ha querido dedicar unas emotivas palabras de apoyo a la bióloga, una trabajadora incansable que no ha recibido el reconocimiento que se merece por su trayectoria en nuestro país.

- CHANCE: Apoyando la cultura, premios necesarios.

- FERNANDO: Si, la verdad es que es una iniciativa estupenda y efectivamente son siete años lo cual tiene su mérito sobre todo en estos dos últimos años que es más complicado todo, organizarlo todo. Un aplauso para los Yago.

- CH: Qué le parece que el Yago de Honor sea para Ana Obregón.

- FERNANDO: Me parece fantástico, cuando me lo dijeron me dio una gran alegría poder entregarle el premio, poder venir y verla que hace mucho tiempo que no la veo.

- CH: Está muy emocionada.

- FERNANDO: Si, efectivamente, se lo merece muchísimo.

- CH: Por qué cree que se le ha dado este premio.

- FERNANDO: Porque es una gran trabajadora, Ana es una currante tremenda, durante muchos años ha hecho muchas cosas, no solamente como actriz, ella también ha tenido iniciativas de desarrollar argumentos, series, de producir y eso tiene mucho mérito para mí.

- CH: Se le ha valorado artísticamente en nuestro país.

- FERNANDO: Posiblemente no, posiblemente no se le haya reconocido todo lo que se la debe reconocer.

- CH: Le ha podido pesar más la parte personal que profesional.

- FERNANDO: En general siempre hay una tendencia a las actrices sobre todo si hacen comedia, son simpatías y guapas, que es el caso de Ana, parece como que se la rebaja un poquito, hay tendencia a los señores con gafas y bajitos valorarlos más.

- CH: Ha pasado por una mala época, pero bueno, parece que quiere volver al trabajo, qué le parece.

- FERNANDO: Me parece estupendo, el trabajo siempre es la mejor terapia, tener la mente ocupada, estar con otra gente y Ana es una persona super sociable siempre, muy abierta, muy generosa y creo que esto le vendrá muy bien.

- CH: Lo primero que le dirá.

- FERNANDO: No lo sé, me gustaría darle un beso, pero no puede ser decirle que es una alegría volver a encontrarnos.