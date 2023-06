Fernando Hierro, papá de nuevo junto a la periodista deportiva Fani Stipkovic

MADRID, 6 (CHANCE)

Fernando Hierro está en uno de los mejores momentos de su vida, muestra de ello es la nueva paternidad que afronta al lado de su pareja Fani Stipkovic. Esta vez el ex futbolista del Real Madrid ha recurrido a las redes sociales para compartir con sus seguidores una de las noticas más especiales de su vida, que va a ser papá de nuevo."Nuestra mayor bendición proviene del amor mas puro... Que ganas de abrazarte nuestro angelito" ha escrito Hierro junto a un emotivo vídeo en el que aparece caminando de la mano de la periodista a la que le toca la barriguita segundos más tarde. Presumiendo de incipiente barriguita, Stipkovic luce para la ocasión un sencillo vestido en color azul con lunares en blanco con el que no puede ocultar que su embarazo ya está avanzado.Aunque la pareja tan solo lleva saliendo un par de años, lo cierto es que están encantados con esta nueva noticia con la que ambos compartirán la experiencia de la paternidad. Desde que Fernando se separa de su mujer, Sonia Ruiz, en 2019, no se le conocía ninguna relación. La periodista croata, de 39 años, logró devolverle la ilusión ahora también con la paternidad. Este bebé será el tercer hijo para el futbolista que ya se convirtió en papá por primera vez con la llegada de Álvaro y posteriormente de Caudia, ambos fruto de su primer matrimonio.