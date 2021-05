Fernando J. Múñez, tras el éxito de 'La cocinera de Castamar', publica 'Los diez escalones'

MADRID, 29 (CHANCE)

Si te gustó 'La cocinera de Castamara' no puedes perderte el nuevo thriller histórico de Fernando J. Múñez, 'Los diez escalones'. Una novelo que nos expone el mundo del Medievo donde todos sus personajes se enfrentarán a conflictos personales, lo que nos hará reflexionar en cada una de sus páginas.

El autor ha conseguido de nuevo introducirnos en un pensamiento medieval, lleno de prejuicios e ideas irracionales con una voz narrativa omnisciente que nos mantendrá completamente enganchados desde el primer momento que cojamos la novela y nos sumerjamos en este mundo tan oculto.

'Los diez escalones' nos hará revivir una historia en la que el protagonista de la novela tendrá que enfrentarse a su pasado más doloroso y nos sumergiremos en el viaje interno que realiza al interior de su alma. Es por eso que la trama de esta novela es misteriosa y por supuesto, amorosa, ya que la relación entre Alvar e Isabel está muy presente en cada una de sus páginas.

Fernando J. Múñez hace reflexionar a sus lectores con la exposición de estos problemas humanos en la época del medievo. Ya lo vimos en 'La cocinera de Castamar', que posteriormente ha tenido representación gráfica en Antena Tres, en la que trataba temas como la probeza y el esclavismo. En 'Los diez Escalones' sin embargo, encontraremos hechos xenofóbicos y la intolerancia religiosa. Las dos novelas están unidas y tienen quizás un mismo objetivo, la reflexión posterior del lector.

Y es que si todavía no has superado el romance que vivimos en 'La cocinera de Castamar' entre un señor feudal y una mujer de clase baja, no puedes resistirte a esta nueva novela de Fernando J. Múñez. Las sensaciones que tiene el protagonista, Alvar, tras volver a la abadía que abandonó por un amor imposible, ante los enigmas que se esconden tras los crímenes inexplicables nos harán recorrer una historia que nos mantendrá intrigados hasta el último momento.

Dos años después de su primera novela para adultos, Fernando J. Múñez nos deja locamente enamorados de 'Los diez escalones', un thriller con el que reflexionar y adentrarnos en un mundo interior que nos hará recapacitar y vivir una historia plagada de tragedia, relaciones amorosas y religión.