Fernando Martínez de Irujo desvela, por error, el sexo del segundo hijo de los Duques de Huéscar

Fernando Fitz-James Stuart y Sofía Palazuelo esperan otra niña, como ha confirmado el tío paterno del futuro Duque de Alba

MADRID, 13 (CHANCE)

Sofía Palazuelo y Fernando Fitz-James Stuart confirmaban la noticia de su futura paternidad a principios del pasado mes de julio. Padres de una niña, Rosario, que acaba de celebrar su segundo cumpleaños - el 9 de septiembre - los Duques de Huéscar darán la bienvenida a su segundo hijo a principios de 2023 aunque, fieles a su discreción, evitaban dar más detalles sobre el nuevo miembro de la familia.

Embarazada de cinco meses, la nuera del Duque de Alba se encuentra en perfecto estado y, después de un verano familiar y muy tranquilo en la localidad gaditana de Sotogrande, ha retomado sus compromisos profesionales en la capital. Intentando vivir este momento tan especial de su vida alejada del foco mediático, son contadas las imágenes de Sofía presumiendo de tripita y tan solo sabíamos, hasta el momento, que todo marchaba a las mil maravillas.

Sin embargo, y gracias a un 'despiste' de Fernando Martínez de Irujo - tío paterno del Duque de Huéscar y uno de los miembros más accesibles de la familia Alba - ahora podemos confirmar el sexo del que será el segundo hijo de los futuros Duques de Alba: "Es otra niña, otra niña" ha revelado, sin darse cuenta de que se trataba de uno de los secretos mejor guardados por Carlos y Sofía.

Por suerte, y gracias a su 'mala memoria', el hijo de la desaparecida Cayetana de Alba no ha desvelado también el nombre de la pequeña - "pues ahora no me acuerdo, perdone" se ha disculpado cuando le hemos preguntado - dejando en el aire, por el momento, cómo se llamará la segunda hija de los Duques de Huéscar.

?