Fernando Martínez de Irujo matiza sus palabras y niega una nueva ruptura en la familia Alba

MADRID, 13 (CHANCE)

El último ingreso hospitalario de Cayetano Martínez de Irujo a causa de una obstrucción intestinal el pasado mes de mayo trajo, por fin, la paz definitiva a la familia de la desaparecida Duquesa de Alba. Después de una temporada distanciados, Carlos Fitz-James Stuart - actual Duque de Alba - y Eugenia Martínez de Irujo aparcaban sus diferencias con el jinete y se volcaban en su hermano tras el grave susto de salud que le obligó a perderse tanto la boda de su sobrino Carlos con Belén Corsini, como el bautizo de Rosario, la hija de los Duques de Huéscar.

Totalmente recuperado, y con nuevos proyectos laborales, Cayetano ha debutado como colaborador en el nuevo programa de Nuria Roca en 'La Sexta', 'La Roca', días después de que su hermano Fernando Martínez de Irujo dejase caer que no había limado asperezas con el resto de la familia como pensábamos. "Estamos unidos parcialmente. Siempre unidos del todo nunca de está pero no pasa nada, es cuestión de tiempo", confesaba el Duque de San Vicente de la Barquera, sin aclarar si era al jinete a quien se refería con estas misteriosas declaraciones.

Unas palabras sobre las que Cayetano no se ha pronunciado y que ahora, consciente del revuelo mediático que desató la posible nueva ruptura familiar en la Casa de Alba, el propio Fernando ha querido matizar. "Yo no dije que no había buena relación o tensión en la familia, dije que las cosas llevan su tiempo nada más, pero todo bien", ha asegurado, confirmando que las cosas entre sus hermanos "van por buen camino".

Además, y ante los rumores de que el Duque de Alba le habría dado un 'toque' por su desliz al hablar de los problemas familiares, Fernando ha aclarado que son falsos: "No me ha dicho ni hay motivo ninguno. Nada. Yo tengo libertad de expresión".