Fernando Méndez-Leite siente el fallecimiento de su amigo, Carlos Saura

MADRID, 11 (CHANCE)

Este viernes se producía el triste fallecimiento del maestro aragonés, Carlos Saura, a los 91 años de edad justo un día antes de recibir por parte de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España el Premio Goya de Honor Eulalia Ramón por "su extensa y personalísima aportación creativa a la historia del cine español desde fines de los años 50 hasta hoy mismo".

Fernando Méndez-Leite, presidente de la Academia ha confesado en una rueda de prensa que tuvo lugar en el día de ayer que el fallecimiento de Carlos "ha sido un golpe muy fuerte para todos", pero en especial "para mí, pues yo me consideraba amigo de Carlos Saura, he vivido muchas experiencias con él durante muchos años, y por lo tanto también me siento un poco 'tocado'".

Méndez-Leite ha ofrecido una improvisada rueda de prensa horas después de darse a conocer la muerte del cineasta a los 91 años de edad en la que aseguraba que "conocíamos que su estado de salud estaba deteriorándose en los últimos días, pero no pensábamos que esto fuera a ocurrir". La pérdida del maestro afecta "a todo el cine español, a la academia de cine, a ti, a mí y a todos los que conocíamos a Carlos Saura, ¿no? O que no lo conocían y habían admirado su obra, que es una obra verdaderamente asombrosa".

El presidente de la Academia de Cine ha confirmado que la gala de los Premios Goya de este año seguirá según lo previsto: "haremos, obviamente, alguna modificación en la estructura para acusar el golpe que ha supuesto la muerte de Carlos" y concluía asegurando que "el homenaje que estaba previsto a Carlos Saura prácticamente no es necesario tocarlo porque estaba muy bien y seguirá estando muy bien".