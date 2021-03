Fernando Osuna, abogado de Javier Santos: "Hemos hecho alegaciones por muchas razones"

MADRID, 14 (CHANCE)

Fernando Osuna, abogado de Javier Santos, nos explica los pasos que van a dar ahora para conseguir que se reconozca a Javier como hijo de Julio Iglesias: "Nosotros hemos hecho alegaciones por muchas razones. Entendemos que no hay causa juzgada porque hace treinta años cuando se promovió esta reclamación lo hizo la madre de Javier santos, no él. No es el mismo sujeto ahora que hace 30 años".

Osuna cree que: "Los criterios de los tribunales eran muy distintos. Actualmente se favorece mucho a los hijos en esta materia. Tampoco el tribunal europeo existía hace 30 años y ahora prevalece la verdad genética".

El abogado de Javier Santos cree que podrán conseguir que se admita a trámite y que se reconozca la filiación: "Sería un escándalo que Javier genéticamente fuera hijo de julio iglesias y judicialmente no lo sea. La justicia tiene que adaptarse a la ciencia y no al revés. La ciencia como va a mentir si hay una verdad genética. Genéticamente Javier es hijo de julio iglesias".

Si el juez no acepta las alegaciones volverán a intentarlo en el tribunal superior de justicia y sino: "Al tribunal europeo de derechos humanos. Genéticamente está muy claro, Javier es hijo de Julio Iglesias. Javier tiene una tranquilidad muy grande, sabe que es hijo de julio iglesias en el ámbito científico ahora lo que hace falta es que los tribunales acompañen a esa verdad genética".