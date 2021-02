Fernando Osuna confirma que Javier Santos tiene una oferta para vender sus derechos sobre la herencia de Julio Iglesias

MADRID, 5 (CHANCE)

Aunque Javier Santos todavía no ha sido reconocido legalmente como hijo de Julio Iglesias, y el Tribunal Supremo aun no se ha pronunciado sobre su recurso - después de que la Audiencia Provincial de Valencia rechazase la demanda de paternidad presentada por el joven - habría varios inversores interesados en comprarle sus derechos sobre la herencia del legendario cantante, según publica la web Informalia.

Una cantidad que, aunque se tratase de la parte proporcional de la parte de la legítima de Julio Iglesias - es decir, lo que le correspondería estrictamente por ley - ascendería a varios millones de euros, ya que la fortuna del madrileño es incalculable.

Hemos hablado con Fernando Osuna, abogado de Javier, para que nos cuente qué hay de cierto en esta información y si el joven se plantea vender sus derechos sobre la herencia de Iglesias si finalmente el Supremo resolviese el caso a su favor.

- CHANCE: Buenos días don Fernando. Nos encontramos hoy con usted para hablar sobre el caso de Javier Santos, hijo de Julio Iglesias, porque al parecer hay unos inversores que están negociando con él para comprar los derechos de la herencia.

- FERNANDO: Hay entidades que se dedican a la compra de créditos litigiosos, es decir, cuando se enteran que hay una posible herencia o un derecho económico por parte de alguna persona pues esos inversores se ponen en contacto. En el caso de Julio Iglesias saben que Javier está a punto ya de ser declarado hijo de Julio Iglesias, ya lo hemos conseguido en primera instancia, la Audiencia nos ha dicho que no pero lo hemos recurrido al Tribunal Supremo pero vamos, es cuestión de tiempo porque va a salir. Ante esta situación a Javier le hacen una buena oferta para vender esos derechos hereditarios que tiene a cambio de un precio que todavía no se sabe

- CH: Se hablan de varios millones de euros

- FERNANDO: Sí claro, porque Julio Iglesias es una realidad que tiene un patrimonio enorme, solo con los derechos de autor piense que cada 3 segundos en el mundo se oye una canción de Julio Iglesias. Eso traducido a euros o a dólares es una cantidad inmensa. Además esa propiedad intelectual dura 70 años. Fíjense ahí el patrimonio tan grande que hay para cualquier inversor. Javier está pensando el precio que puede poner a esos derechos que tiene y hay varias empresas que están en contacto con nosotros para ver si se puede llegar a un acuerdo.

- CH: ¿De qué cantidad se está hablando?

- FERNANDO: No lo sé, pero bueno, en los medios de comunicación está la fortuna de Julio Iglesias, no solamente la propiedad intelectual por sus canciones, sino también por la cantidad de sociedades e inmuebles que tiene en Miami, España, República Dominicana y otros muchos sitios. Quizá a Javier pudieran corresponderle, voy a decir una cantidad que no es ni mucho menos exacta y rigurosa, entre 40 y 45 millones de euros. Eso es lo que en principio le corresponde. Él por supuesto que vendería esos derechos por un precio mucho más bajo evidentemente

- CH: ¿Hay quien está dispuesto a pagarlo?

- FERNANDO: Sí, hay empresas que se dedican a comprar ese tipo de derechos. Hay muchas empresas que se dedican a comprar créditos litigiosos y que todavía no son seguros. Si fuesen seguros no tiene sentido bajar el precio de esos 35-40 millones porque si es seguro no se baja el precio. Se baja el precio porque hay una cierta posibilidad de que no salga y otras posibilidades de que salga.

- CH: ¿Ustedes siguen sin recibir ningún tipo de noticia o contacto con Julio Iglesias o de sus abogados?

- FERNANDO: No. Nada, en ese aspecto nada. Las relaciones son muy buenas, mi compañero el abogado que defiende a Julio Iglesias es una gran persona, un gran profesional, yo lo estimo mucho pero no hay ningún tipo de contactos.

- CH: ¿Entonces es cuestión de tiempo porque científicamente está probado que Javier es hijo de Julio Iglesias?

- FERNANDO: Es hijo de Julio Iglesias. Hay muchísimas sentencias del Tribunal Europeo de derechos humanos, mantiene que prevalece la verdad genética frente a cuestiones de cosa juzgada u otras cuestiones formales. Pero ya digo que aquí en este caso no hay cosa juzgada porque hace aproximadamente 30 años quien planteó esta demanda era la madre de Javier cuando Javier era pequeño. Ahora que Javier tiene la mayoría de edad está en su derecho de reclamar y esa decisión que se tomó hace 30 años no vincula a Javier porque Javier es una persona distinta a su madre. Además han cambiado mucho los criterios sobre la defensa de los hijos no reconocidos. En 30 años ha habido un cambio radical en esta materia, ahí están las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo.

- CH: ¿Javier cómo se encuentra?

- FERNANDO: Javier tiene una tranquilidad absoluta en cuanto a su origen genético. Ya sabe que tiene un padre y que ese padre es Julio Iglesias. Ahí está muy tranquilo y muy seguro. Ahora lo que él y todos deseamos es que la justicia respalde esa verdad científica, de lo contrario sería absurdo.

- CH: Hace poco falleció José Rivera 'Riverita', hermano mayor de Paquirri. Ha salido a la palestra que tenía varios hijos secretos y se dice que uno de ellos está interesado en contactar con usted para que llevara su reclamación de paternidad. ¿Ha habido contacto?

- FERNANDO: No, no. No sabemos nada. Nosotros llevamos muchísimos casos cuyos padres en algunas ocasiones son famosos, pero en este caso aún no se ha puesto en contacto con nosotros. Si un día se pone aceptaríamos el caso. Como llevamos tantos casos de este tipo y nos gusta mucho esta materia pues por supuesto que sí, pero hasta ahora no se ha acercado a nosotros.