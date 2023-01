Fernando Sanz e Ingrid Asensio hablan, por primera vez, de su faceta de abuelos

MADRID, 19 (CHANCE)

El 5 de enero Fernando Sanz e Ingrid Asensio recibían el mejor regalo de Reyes imaginable. Su hija mayor, Ingrid, de 24 años, y el futbolista del Rayo Vallecano B, Ilies Hassaine Daouadji, daban la bienvenida a su primera hija en común, Micaela, convirtiéndolos en abuelos primerizos a sus 49 y 42 años respectivamente.

Ahora, felices por la llegada al mundo del nuevo miembro de su gran familia, el exfutbolista del Real Madrid y la mítica presentadora de los 90 han reaparecido en el estreno de la obra teatral 'El aguafiestas' y, confesando que se les cae la baba, han habaldo por primera vez de la etapa tan dulce que están atravesando.

"Estamos muy contentos. Es un nuevo estatus el de abuelos en el que pensábamos que íbamos a llegar más tarde, pero estamos con la baba caída" han reconocido encantados.

"Soy abuela y orgullosa" ha confesado Ingrid, asegurando que tanto Fernando como ella han "rejuvenecido" con el nacimiento de su nieta que, con 12 días, están disfrutando muchísimo porque "están en casa con nosotros y lo vivimos más cerca". "Hace nada era yo la que estaba con la bebé y ahora... La madre es mi hija pero yo intento, soy una abuela un poco pesada" reconoce la presentadora orgullosa.

Por el momento, como nos cuentan, Ingrid, Ilies y la pequeña se quedarán en la residencia familiar "para ayudarles, aunque lo llevan bien". "Los primeros días pedían un poco de ayuda, pero la bebé es muy buena. La madre era más coñacete" asegura Ingrid sonriente.

Respecto a posibles parecidos, y aunque cree que "los bebés cambian a diario", por el momento todo apunta a que Micaela tiene más de su padre que de su madre: "Es muy rubia y tiene una nariz chatita" revela.

Fernando, ilusionado, nos cuenta que "ejerzo de abuelo, cuando me apetece y quiero, esas cosas ya no, eso los padres. Soy abuelo, no soy padre". "Los padres tiene que tener sus obligaciones y disfrutarlo, cambiarles, gasecitos. Son unos padrazos. Son jóvenes, se desenvuelven súper bien. Yo ahora soy cuando me apetece, la cojo si me dejan. Somos abuelos jóvenes, felices y muy orgullosos" asegura divertido.