Fernando Terejo cumple 54 años

MADRID, 24 (CHANCE)

Fernando Tejero es uno de los grandes actores que tiene nuestro país, y eso lo demuestra cada vez que sale en alguna serie de televisión o película, haciéndonos que siempre nos quedemos con ganas de más. Hoy, es un día muy especial para él ya que cumple 54 años y lo hace luciendo una espectacular figura física y con una carrera profesional de lo más exitosa en sus espaldas.

El actor ha informado a todos sus seguidores de lo feliz que es al tener trabajo y salud en estos momentos tan complicados para todos debido a la pandemia que azota el mundo entero. Así ha sido el mensaje que ha compartido en sus redes sociales, con una imagen en la que podemos ver el último cambio de look que se ha hecho: "Gracias a la vida por un año más. Lo celebro en Cádiz trabajando, suertudo me siento de eso, de mi vida y de la gente que me rodea, que quiero y me quiere... Gracias a la vida ?????????????????? y gracias a todos por las felicitaciones. Y a mis tres amores perrunas que me dan la vida".

De esta manera, nosotros también nos sumamos a todas esas felicitaciones que ha recibido el actor a través de mensajes y comentarios en redes sociales para desearle toda la suerte del mundo en el ámbito laboral y mucha felicidad para este nuevo año que acaba de comenzar.