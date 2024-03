Fernando Velo, abogado de Antonio Tejado, nos explica cómo fue su declaración

MADRID, 16 (CHANCE)

Antonio Tejado vivía este viernes uno de los momentos más complicados de su vida al tener que declarar ante el juez por su presunta implicación en el asalto que se produjo el pasado mes de agosto en la casa de su tía, María del Monte. Tras su declaración, su abogado, Fernando Velo, aseguraba que "ha mantenido su inocencia".

En cuanto a la declaración de Tejado, su abogado nos explicaba que "se ha desvinculado absolutamente de cualquier tipo de banda criminal, y organización criminal y de cualquier delito" y que "ha negado rotundamente que jamás haya facilitado información para que se pudiera cometer no este robo, sino cualquier robo".

De esta manera, el sobrino de la artista "ha mantenido en definitiva su inocencia, se ha desarrollado todo con la más absoluta normalidad, ha respondido con rotundidad y entendemos que esta diligencia que se ha practicado hoy la declaración es un hito procesal vital, de mucha importancia, porque entendemos que cada paso que se dé en la instrucción nos acerca a la verdad y eso puede sólo beneficiar a Antonio".

También nos aseguraba que Antonio Tejado, negó tener una relación con Arseni Garibian, fuera de lo estrictamente deportivo: "Antonio ha mantenido que no tiene ni ha tenido jamás vínculo ninguno con ellos, que no ha oído ni siquiera su nombre, no solo su nombre, sino tampoco su apodo, que no ha conocido nunca a nadie con el único que tenía una relación que ha reconocido evidentemente con Arsenio, una relación que se limitaba a lo estrictamente deportivo".

Fernando nos explico que "los pinchazos telefónicos son una diligencia de instrucción que se adoptan para investigar, para incluir una causa en las escucha habrá que ver qué hay y que no hay. No hay nada que nos relacione, a nuestro juicio con los hechos" y en cuanto a lo del perro que le regaló a su tía, nos confesaba que "su tía le pide un perro y él va a entregarle y está muy interesado en entregarle al perro porque es un perro, es un cachorro y la cualquiera que lo que haya pasado por esto lo comprenderá. Un cachorro dos meses con todos los inconvenientes que ello conlleva tenerlo en casa y si se lo pide su tía, él quiere entregárselo. Él lo consigue un día y no puede entregárselo hasta una semana después".

En cuanto a cómo está llevando su cliente su estancia en prisión, desvelaba que "él está tranquilo dentro de la situación que cabe, pero no quiero que luego digáis, Antonio lo está pasando mal. Dentro de lo que cabe, está bien, pero si utilizamos un punto de vista humano, pues está pasándolo, como cualquiera que esté investigado, que esté en una causa preso, preventivo. Por el robo en casa de una tía a la que quiere mucho, pues cómo estaría y él mantiene su inocencia y debe ser muy duro, como se imaginarán, estar preso preventivo en un robo cuando uno se sabe que es inocente, máxime cuando la víctima, además es una persona muy querida".

Tal y como se comentó en diversos programas de televisión, su abogado nos explicaba que "se ha emocionado cuando ha hablado, claro, se ha emocionado, habla de una persona que es muy querida y a la que se le ha hecho mucho daño con el robo y él está dolido. Pero es que además está siendo investigado por ese robo, pues esto es una situación que a veces se convierte en insoportable para él y él es una persona muy pasional, muy familiar, que todos ellos son muy familiar, por lo que he podido saber y está y le duele. Y se ha emocionado al hablar de su tía".

Por último, Fernando nos recalcó que la defensa pedirá la libertad cuando se pueda: "Evidentemente, la intención de toda la investigación, cuando un preso está en situación de prisión preventiva, es solicitar la libertad. Vamos en cuanto sea posible, nosotros la solicitaremos".