Fernando Verdasco y Ana Boyer, el motivo por el que no han estado presentes en el último adiós a la abuela del tenista

El tenista, muy emocionado, anunciaba el fallecimiento de su 'tata', Teresa Nicolás Remigio, el pasado miércoles, dedicándole unas bonitas y desgarradoras palabras con las que ha revelado la especial relación que mantenía con su abuela

MADRID, 10 (CHANCE)

Era el propio Fernando Verdasco el que, este miércoles 8 de marzo, anunciaba el fallecimiento de su abuela materna, Teresa Nicolás Remigio, con un emotivo mensaje publicado en sus redes sociales que deja entrever la especial relación que mantenía con su querida 'Tata': "Nos acabas de dejar, pero ahora hay un ángel más en el cielo. Siempre te echaré de menos. Descansa en paz Tata".

Una triste noticia que sorprendía al tenista en Doha, donde tiene establecida su residencia junto a Ana Boyer y sus dos hijos, Miguel y Mateo, y que ha sido el principal motivo por el que ni Fernando ni la hermana de Tamara Falcó han podido dar su último adiós a la matriarca de la familia Verdasco-Carmona.

A quienes sí hemos podido ver en el madrileño Tanatorio de La Paz este jueve, durante la capilla ardiente de la fallecida, ha sido al resto del clan, que demostrando su unión en estos delicados momentos, se despidieron de Teresa Nicolás, a la que todos estaban muy unidos.

Las hermanas de Fernando, Ana y Sara Verdasco -esta arropada en todo momento por su marido, Juan Carmona- recibieron el cariño de numerosos amigos como Mariola Orellana y Antonio Carmona, y explicaron el motivo por el que el tenista no ha podido viajar a España para estar con su familia tras esta "dura pérdida": "Ha sido una abuela muy presente, muy importante en la vida para mis hermanos, pero a Fernando justo le ha pillado haciéndose un tratamiento muy importante y por salud los médicos le han recomendado venir y el pobre está allí llevando su duelo, lo está pasando muy mal".

A la ausencia del deportista y de Ana Boyer se sumó también la de la hija de la fallecida -y madre de Fernando, Sara y Ana-, Olga Carmona, que como ha revelado su hija mediana "está pachuchilla y no ha podido venir. Le operaron además de la espalda, tuvo una caída y no se encontraba muy bien y no ha podido venir". "Ayer estuvo todo el día con su madre en el hospital pero hoy no ha podido venir" ha añadido.

José Verdasco, marido de Olga y padre del tenista, también estuvo arropado por familiares y amigos que no quisieron dejarlos solos en un momento tan triste. Excusando la ausencia de su hijo, aclaró -al igual que hizo su hija Sara- el motivo por el que no ha podido despedir a su querida abuela: "Está fuera y está con unos tratamientos y no le han dejado viajar, pero le gustaría estar aquí y el pobre allí solo lo está pasando mal".