Fernando Verdasco da por terminada su temporada y asegura que ha sido su año más duro

MADRID, 28 (CHANCE) Fernando Verdasco no está pasando por su mejor momento y es que ya saben que cuando la desilusión se instala en los sentimientos de una persona, la tristeza y la rabia te consume por dentro. Esto es lo que le está pasando al tenista que, ahora que se ha acabado la temporada, ha hecho un balance y lo cierto es que asegura que ha sido el peor año de su vida, por haber sufrido tantas lesiones, pero sobre todo la injusticia que sufrió en Roland Garros. Este ha sido el sentido mensaje que ha lanzado por sus redes sociales: "Mi temporada se da por terminada. Ha sido un año durísimo en lo que al tenis se refiere, con lesiones, pocos torneos jugados, pocos días de entrenamientos realizados por culpa de esas lesiones, malas sensaciones, e injusticias como la de Roland Garros, la cuál me ha afectado mucho mentalmente y anímicamente. Pero voy a mirar hacía delante y hacer lo que toca, recuperarme de las lesiones que he tenido (lleve el tiempo que lleve y con los tratamientos que sean necesarios, para después poder entrenar y prepararme lo mejor posible para volver en el 2021 al 200%. Las ganas no se me han acabado y el año que viene quiero demostrarlo. Gracias a todos los que siempre estáis ahí apoyándome y siguiéndome. Un fuerte abrazo. P.D. Sé que para muchos de vosotros también está siendo un año muy duro por esta pandemia mundial que estamos atravesando y quiero enviarles un gran abrazo y mucho ánimo desde aquí".

Y es que recordemos que la polémica que surgió en Roland Garros es que dio un falso positivo y la organización le prohibió participar en el torneo. Algo que ha sentado muy mal al tenista y a toda su familia que, a pesar de estos baches en su ámbito laboral, viven uno de los momentos más especial por estar esperando junto con su mujer, Ana Boyer, esperando a su segundo hijo.