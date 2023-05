Fernando Verdasco, sin palabras sobre el nuevo traje de novia de Tamara Falcó. ¿Qué opinan Ana Boyer e Isabel Preysler?

MADRID, 24 (CHANCE)

Dando un paso al frente y pidiendo paso a mes y medio de la boda de Tamara Falcó, Fernando Verdasco y Ana Boyer serán los próximos protagonistas de 'Mi casa es la tuya', el programa de Bertín Osborne en Telecinco. Una entrevista grabada en la espectacular mansión de Isabel Preysler en Puerta de Hierro y de la que ya hemos podido ver un adelanto en el que el tenista, más sincero que nunca, dedica unas preciosas palabras tanto a su suegra como al resto de su familia política.

"Isabel nos tiene a cuerpo de rey. Como suegra es increíble, siempre nos hemos llevado genial, lo que pasa también es que intimida mucho" confiesa, asegurando que para él la "familia Preysler, significa simplemente eso, familia, para mí es que sea Preysler, sea Verdasco, que sea Iglesias... al final, a día de hoy, es mi familia".

Una entrevista en la que la pareja, entre risas, brinda con Bertín por la felicidad de Tamara e Íñigo Onieva después de afirmar con rotundidad que "por supuestísimo" que se casarán el próximo 8 de julio a pesar de los contratiempos que han afrontado los novios en los últimos meses.

Contando los días para poder ver el programa al completo, Fernando y Ana continúan con su rutina y en esta ocasión hemos visto al tenista llegando a la casa de su suegra tras cumplir con sus enfrenamientos. El cuñado de Tamara Falcó ha guardado silencio y se ha limitado a saludar con la mano a las cámaras apostadas en el lugar para obtener las primeras reacciones de la familia después de que la marquesa haya elegido a Carolina Herrera para diseñar su vestido de novia tras su inesperada ruptura con la firma 'Sophie et Voilà' a 50 días de su enlace.

Y es que fiel a su discreción, Verdasco ha preferido no revelar qué les ha parecido a Isabel y a Ana el nuevo look nupcial de Tamara, que pudieron ver en primicia a través de una videollamada este lunes cuando la novia se reunió en Nueva York. El tenista, muy serio, no ha confirmado si estaba presente en ese momento y tampoco ha contado la reacción de su mujer y su suegra al ver a la marquesa con el vestido con el que dará el 'sí quiero' a Íñigo el próximo 8 de julio.