Ferraz sobre el candidato del PSOE al ayuntamiento de Madrid: "Todo lo que está haciendo Lobato es acertado"

El secretario de Política Municipal afirma que no conoce el nombre del candidato pero que tampoco lo diría si lo supiese

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

El secretario de Política Municipal del PSOE, Alfonso Gómez de Celis, ha respaldado al secretario general del PSOE de Madrid, Juan Lobato, al señalar que todo lo que está haciendo es "acertado", al ser preguntado por el candidato socialista a la alcaldía de Madrid, cuya elección se ha retrasado al mes de noviembre.

En una comparecencia ante los medios en la sede del partido en Ferraz, ha señalado que no conoce quien es la persona que va a concurrir para ganar la alcaldía que ahora está en manos del PP, pero que si lo supiera también diría que no lo sabe. A este respecto Lobato aseguró este lunes que el candidato ya "tiene nombre" y que lo anunciarán en las próximas semanas.

Lobato también indicó que han decido poner el foco en este momento en las primarias a la Comunidad de Madrid --a las que concurrirá él, ya que es el único candidato que se ha postulado-- para después centrarse en el candidato al ayuntamiento en noviembre.

Por tanto, Gómez de Celis, ha indicado que todo lo que está haciendo Lobato "es correcto", que está en un tiempo de escucha para presentar la mejor candidatura y que se remite a los tiempos marcados por el secretario general de los socialistas madrileños.

En la misma línea, ha reiterado que "todo lo que está haciendo es acertado" pues está llevando a cabo una "escucha activa", se está reuniendo con muchos compañeros de Madrid y que está seguro que la persona que proponga --que en última instancia tendrá que ser elegido por los militantes, según ha recordado-- será el próximo alcalde o alcaldesa socialista a partir de mayo.

Además, al ser preguntado sobre si hay compañeros en el PSOE de Madrid que no quieren que sea un ministro el candidato porque está fórmula de presentar a una cara conocida ajena al partido en la comunidad --conocida como 'paracaidista'-- no ha funcionado en el pasado, Rodríguez de Celis ha afirmado que no ha escuchado a ningún compañero decir nada al respecto.

13 MUNICIPIOS CELEBRARÁN PRIMARIAS EN OCTUBRE

Por otro lado, respecto a la primera parte del proceso de primarias que finalizó ayer, ha señalado que de los 95 ayuntamientos de más de 20.000 habitantes que han iniciado la elección del candidato hay 82 candidaturas únicas mientras que 13 agrupaciones celebrarán elecciones primarias.

Se trata de Gijón y Oviedo (Asturias); Icod de los Vinos (Santa Cruz de Tenerife); Almoradí y Muxamel (Alicante); Liria (Valencia); Collado Villalba, Colmenar Viejo y Las Rozas (Madrid); Cartagena (Murcia); San Sebastián (Guipuzcoa); Erandio (Vizcaya). También habrá primarias en la Ciudad Autónoma de Melilla.

Entre ellos destaca el caso de Gijón, donde, en principio, no tenían que llevarse a cabo primarias porque la alcaldía está en manos del PSOE, pero los militantes reunieron más de la mitad de firmas del censo local para forzar su celebración.