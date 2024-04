La FeSP rechaza y condena el "acoso" de Marruecos al periodista Ignacio Cembrero

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)

La Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP) ha expresado su condena y rechazo al "acoso que Marruecos viene realizando desde hace una década" contra Ignacio Cembrero, "con el objetivo de intentar impedir que, como profesional del periodismo, continúe informando sobre ese país y dando a conocer actuaciones antidemocráticas, cuando no ilegales, del reino alauí y su Gobierno".

Según ha indicado este martes el sindicato en un comunicado, el último episodio de ese "hostigamiento" contra Cembrero se produjo la semana pasada, "cuando Marruecos ha utilizado el Informe anual de seguridad nacional 2023 para pedir a un juez que reabra una demanda de ese país contra el periodista que había archivado en marzo de 2023".

La FeSP ha explicado que, en dicho informe, aprobado el 19 de marzo por el Consejo de Seguridad Nacional que preside Pedro Sánchez, se cita a Rusia y China como dos de los países que espiaron con el sistema malicioso Pegasus los teléfonos móviles de políticos, defensores de los Derechos Humanos, abogados y al menos 180 periodistas de España y otros países, entre ellos Cembrero.

"Pero, para no molestar a un país considerado amigo por el Gobierno español, no se menciona a Marruecos ni a Estados Unidos, a pesar de que existen pruebas de que también practicaron espionaje en España", ha apostillado, para después añadir que sin ese documento, "los abogados del Reino de Marruecos no hubieran podido ampliar la querella ya archivada con este nuevo escrito enviado al juez".

La Junta Ejecutiva Federal de la FeSP ha reclamado al Gobierno español que "adopte las medidas necesarias" para exigir a Marruecos que "respete la libertad de expresión y no intente impedir el trabajo informativo de Ignacio Cembrero ni de ningún periodista con denuncias sin fundamento o prácticas de espionaje ilegales".