El Festival de Cine Italiano de Málaga proyecta un documental homenaje a Lucía Bosé

MÁLAGA, 15 (EUROPA PRESS)

La quinta edición del Festival de Cine Italiano de Málaga han presentado en un acto celebrado este pasado sábado en el Cine Albéniz de la capital la película documental 'Lucía y el Mar', con la que se rinde homenaje a la figura de la actriz Lucía Bosé, fallecida en el mes de marzo de 2020.

Bosé, de origen Milanés, saltó a la fama en 1947 cuando ganó el certamen Miss Italia con tan solo 16 años. Fue unos cinco años más tarde cuando Lucía decidió centrarse y desarrollar su carrera cinematográfica, durante la cual trabajó con directores de la talla de Visconti, Antonioni, Buñuel o Cocteau, entre otros, con los que realizó un centenar de películas, han indicado desde el festival.

La actriz italiana tuvo un gran éxito entre la década de los años cincuenta hasta su última participación en 2013 en el film 'Alfonsina y el Mar' de Davide Sordella, han señalado desde la organización del encuentro cinematográfico a través de un comunicado.

En 2020 Lucía Bosé aceptó retratar su vida a través del documental 'Lucía y el Mar' de la mano del director, y amigo, Sordella y Benedetti. "He tenido una vida tan maravillosa, he tenido casi de todo; ahora toda mi fuerza es que ya no necesito nada, entonces me puedo ir, porque estoy preparada", señala Bosé en esta pieza audiovisual, inédita hasta ahora en España.

A la presentación de la cinta acudieron, entre otros, Paola Dominguín Bosé y Olfo Bosé; el presidente del Comites Madrid, Andrea Lazzari, el Cónsul Honorario de Italia en Málaga, Marcello Memoli; Davide Sordella, director de la película, con Laura Avalle, autor de un libro especial sobre Lucia Bosé, y Andrea M. Michelozzi, director de televisión, quién ideo este tributo.

Han participado en el evento el director del FCI, Agustín Gómez, el presidente de la Dante Alighieri Málaga, Giovanni Caprara, y las consejeras Comites Madrid Emanuela Cozzoni y Gabriella Lanzilli.

Este evento ha sido promovido por el Com.it.es de Madrid (Comité de Italianos residentes en el extranjero), cuya función es identificar, y potenciar iniciativas en todos los sectores, tanto social, como cultural o civil, de la comunidad italiana, han indicado en el comunicado.

La presentación de 'Lucía y el Mar' ha contado con el apoyo de patrocinadores como la Società Dante Alighieri, Universidad de Málaga, Ambasciata d'Italia Madrid, Comites Madrid, Istituto Italiano di Cultura, Dime Comunicaciones SL, Unidad Editorial, Cervezas Victoria y el restaurante italiano TerraMia.