El Festival de Cine de Venecia abre sus puertas inundando de glamour los canales de la ciudad

MADRID, 4 (CHANCE) Pese a la crisis mundial que estamos viviendo a causa de la pandemia del coronavirus y, como reza el dicho, "the show must go on" - es decir, el espectáculo debe continuar, el Festival de Venecia ha abierto por fin sus puertas. La ciudad italiana se engalana para celebrar, durante estos días, una auténtica fiesta del cine a la que no faltan algunos de los directores y actores más reputados del planeta. El glamour, la elegancia y la magia del séptimo arte se respiran por los espectaculares canales de Venecia, pese a las restricciones y las medidas de seguridad impuestas por el Covid-19. A continuación os ofrecemos las imágenes de la glamourosa alfombra roja de la gala inaugural del Festival, que ha contado con rostros tan populares como Anna Foglietta, Cate Blanchett o Tilda Swinton, que ha asistido a Venecia para presentar con Pedro Almodóvar y fuera de concurso, la nueva cinta del director manchego, "La voz humana".