El festival internacional de cine queer Andalesgai de Sevilla se celebra desde este viernes con respaldo municipal

SEVILLA, 16 (EUROPA PRESS)

La 19ª edición Andalesgai, el Festival Internacional de Cine Queer de Sevilla, arranca este viernes con su ceremonia de apertura, que tendrá lugar en los Cines Nervión Plaza de Sevilla a las 18,00 horas. El festival, organizado por Fundación Triángulo, está financiado por el Instituto de la Cultura y las Artes (ICAS) del Ayuntamiento de Sevilla y cuenta con la colaboración del Ministerio de Cultura y el Ministerio de Igualdad, entre otros.

"Sevilla es una ciudad pionera en su apuesta hacia la comunidad LGTBIQ+, tanto en derechos y libertades como en cultura y ocio. Por eso desde el Ayuntamiento queremos respaldar iniciativas como Andalesgai, con la que laciudad se señala en el mapa como una ciudad tolerante, abierta y defensora delos derechos de este colectivo", ha destacado el alcalde de Sevilla, AntonioMuñoz, quien ha mantenido un encuentro con los impulsores del festival, según destaca el Consistorio en una nota de prensa.

Este año "más que nunca", Andalesgai propone una "densa y variada agendacultural", que no solo trae a la capital andaluza cine internacional LGBTIQ+ de "gran calidad", sino "también múltiples actividades paralelas" con distintos enfoques, "para seguir generando un cambio en la concienciación general de la diversidad afectivo-sexual y de género a través del diálogo y la sensibilización, con la misión de alcanzar la igualdad real y efectiva de las personas LGTBIQ+".

También es una edición "más inclusiva" ya que, este año, por primera vez, el festival pone a disposición de las personas que acudirán a las sesiones de fin de semana un innovador servicio de guardería gratuito en colaboración con la ludoteca Espacio COCO, junto a los Cines Nervión, que funcionará el viernes 17, sábados 18 y 25 para que madres/padres/tutores puedan acudir a las sesiones de las 16 y 18 horas.

El certamen tendrá lugar del 17 al 26 de marzo, con la proyección de 52películas de 18 países distintos seleccionadas de entre los mejores festivales del mundo, y se celebrará en los Cines Nervión Plaza de Sevilla con entradas a 2,9 euros y 3,9 euros, y abonos gratuitos para personas desempleadas y socias de la entidad.

Entre las proyecciones destacadas, la película de temática lésbica 'La amiga de mi amiga' el día 19 de marzo, con la presencia y debate con su directora Tatiana Fernández. Durante el fin de semana de cierre, además de laproyección de la película 'Mi vacío y yo', que contará con la presencia de sudirector Adrián Silvestre para un coloquio final, tendrá lugar el estreno enprimicia en Andalucía de la cinta americana 'Unidentified Objects', quecontará con la presencia e introducción de su director Juan Felipe Zuleta.

Además, el Institut Français de Sevilla colabora con la Fundación Triángulo para fomentar el cine en lengua francesa, y gracias a este patrocinio, la 19ª edición del Andalesgai proyectará las películas 'Les Meilleures' de Marion Desseigne-Ravel, 'Lucky' de Loren Denis y Anthony Vibert y 'Rafiki', de Wanuri Kahui, esta última en la sección 'Enfoque', en colaboración con el Festival de Cine Africano. En este mismo marco, el estreno andaluz de cortometrajes en francés, como 'Des jeunes filles enterrent leur vie', 'Périphérie' o 'Beautiful Strangers' en las sesiones de cortos internacionales.

CUATRO PREMIOS DE HONOR

Andalesgai y Fundación triángulos otorgan cuatro premios de honor en la ceremonia de clausura, el 26 de marzo (18 horas), a personas que, con sutrabajo, "contribuyen a la integración y normalización del colectivo en nuestra sociedad".

Este año, Andalesgai premiará al actor trans Ander Puig con el Premio Andalesgai 2023 "por la visibilización y normalización, encarnando apersonajes trans en las series televisivas 'Ser o no ser' y 'Élite'". El Premio Andalesgai Queer 2023 es para La Dani, una cantante no binaria malagueña que se mueve entre el reggaeton, el flamenco y la electrónica queacaba de lanzar su nuevo disco Xiaomi, "por la visibilidad de una identidad no binaria en el mundo de la cultura".