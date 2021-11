La FGE indica que la imparcialidad de Delgado no se vio afectada cuando decidió no proponer a Stampa para Anticorrupción

Era uno de los fiscales de 'Tándem', causa en la que el despacho de Baltasar Garzón lleva la defensa de varios investigados

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)

La fiscal general del Estado (FGE), Dolores Delgado, ha argumentado su decisión de no proponer en octubre de 2020 al fiscal Ignacio Stampa para una de las ocho plazas de Anticorrupción destacando en el Consejo Fiscal de este miércoles que no obtuvo ninguno de los ochenta votos emitidos por los consejeros para las ocho plazas a las que concurría. Además, en un comunicado de la FGE, se ha indicado que en este caso concreto y "pese a las informaciones difundidas, no concurría causa objetiva alguna que afectase a la imparcialidad" de Delgado.

Esas informaciones a las que se refiere el comunicado recogido por Europa Press son las publicadas por diferentes medios de comunicación y tienen relación con esa decisión de octubre de 2020 que acabó con la salida de Stampa de Anticorrupción. El fiscal estaba adscrito al caso 'Tándem' --donde se investigan los negocios presuntamente irregulares del comisario jubilado José Manuel Villarejo--, y se da la circunstancia de que el despacho de abogados de la pareja de Delgado, el exjuez Baltasar Garzón, lleva la defensa de varios de los investigados.

Hoy, en la reunión del Consejo Fiscal --según la FGE-- la Fiscal Jefa de la Inspección Fiscal, Antonia Sanz Gaite, ha informado de que no existe cobertura legal para que una Fiscal General del Estado "se abstenga de realizar propuestas de nombramiento discrecional".

Además, se ha dado lectura del acta del pleno celebrado el 27 de octubre de 2020 y se ha recordado que mientras a las ocho plazas de Anticorrupción se presentaron quince personas, a la novena, que salió por que el titular estaba en servicios especiales sólo aspiraron cinco. Añaden que Stampa, no aspiró a esa novena.

((HABRÁ AMPLIACIÓN))