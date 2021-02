Fiama responde a los que la acusan de haber bebido demasiado alcohol durante "La isla de las tentaciones"

MADRID, 19 (CHANCE)

Fiama se ha convertido, por su apasionado affaire con Manu, en una de las grandes protagonistas de "La isla de las tentaciones". Con tantos defensores como detractores, la joven se defiende de las críticas tras una divertida comida con sus grandes amigas Alejandra Rubio y Marta López, novia de Kiko Matamoros y, contundente, no ha dudado en responder a su ex, Álex Bueno.

- CHANCE: Fiama qué tal.

- FIAMA: Muy bien. Celebrando la vida.

- CH: ¿Cómo te han sentado las palabras de Álex?

- FIAMA: Lo ignoro la verdad, lo ignoro bastante, entiendo que él quiere participar en todo esto y no tiene otra cosa que hacer que hablar mal de mí.

- CH: Criticó tu comportamiento de meterte con Estefany.

- FIAMA: Lo de Estefany es que no se ven todas las imágenes, no puedo terminar de explicar qué sucedió en realidad, pero lo de Alejandro... por aquí me entra y por aquí me sale, me da igual.

- CH: Tú dices que no es que hayas pedido perdón, pero no estás muy orgullosa de tu comportamiento, el alcohol.

- FIAMA: Al final creo que la gente es muy hipócrita, estás en el paraíso, estás ahí en República Dominicana, una cerveza... quién no se la toma. Si ahora nos queremos volver locos con madre mía esta chica está bebiendo, pues bueno. Creo que todo el mundo lo hace, que luego te pueden salir unas cositas que igual están de más, sí, pero tan mala no seré si a día de hoy todas se llevan bien conmigo.

- CH: ¿Buena relación con todas?

- FIAMA: Con todas.

- CH: ¿Y con todos?

- FIAMA: Con todos también.

- CH: ¿Con Manuel?

- FIAMA: Hay que verlo, hay que verlo.