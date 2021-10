Fiama Rodríguez desvela sus verdaderas intenciones con Sofía Cristo

MADRID, 12 (CHANCE)

Después del bonito beso que Sofía Cristo y Fiama Rodríguez protagonizaron en directo en el plató de 'Secret Story', los rumores son una bonita relación entre ellas no paran de sucederse. En esta ocasión ha sido la propia Fiama la que nos ha explicado en qué momento se ecuentra con la hija de Bárbara Rey a la que le tiene un cariño muy especial. "Que pase lo que tenga que pasar, no estoy intentando prever nada, me dejo llevar y que fluya la cosa" reconocía a la salida de las instalaciones de Telecinco.A toda prisa para reencontrarse con su 'chica' cuanto antes, Fiama asegura que el reality le ha servido para conocer una parte de Sofía que desconocía y que le encanta: "Me lo ha pasado muy bien, he conocido una parte de ella que no tenía ni idea que tenía y me ha gustado mucho más". Soprendida por a relvelación de la Dj en la que aseguraba que sufrió abusos sexuales cuando era pequeña por por parte de alguien conocido de su familia, Fiama está dispuesta a comenzar junto a ella una nueva historia de amor: "A mí me encanta, me lo paso muy bien con ella y me atrae un montón. Ya veremos".Aunque ambas tienen muchas ganas de conocerse mucho más, Fiama asegura que por el momento no ha pasado nada más allá de un beso entre ellas: "No, no. El único beso que nos hemos dado es que han visto".