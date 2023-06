Fiama Rodríguez y Marcello Falzerano, todos los detalles de su boda

MADRID, 19 (CHANCE)

Fiama Rodríguez -expretendienta de 'MHyV' y concursante de 'La isla de las tentaciones- y Marcello Falzerano se han dado el 'sí quiero' este domingo en Madrid. La pareja, que se conoció hace un año y se comprometió en septiembre de 2022, ha protagonizado una romántica boda de ensueño a la que han asistido, entre otros rostros conocidos, Alejandra Rubio, Marta López Álamo y Kiko Matamoros, o la televisiva Carolina Sobe.

Una ceremonia de carácter civil celebrada al aire libre en una idílica finca a las afueras de Madrid, y en la que la novia lució un diseño de manga larga con cuerpo de encaje, transparencias, pedrería y espalda abierta con el que estaba radiante. Sonriente aunque nerviosa, Fiama llegaba a su enlace antes que su prometido -que se retrasaba ligeramente- en un coche nupcial clásico con un gran ramo de flores en la mano, agradeciendo las felicitaciones de la prensa en el día más feliz de su vida.

Una boda íntima de la que hemos podido ver algunos detalles gracias a las imágenes que han compartido en redes sociales la hija de Terelu Campos y Marta López, que acapararon todas las miradas con los espectaculares looks que eligieron para la ocasión. Mientras Alejandra se decantó por un diseño largo con volantes en color rosa fucsia, la mujer de Kiko Matamoros deslumbró con un diseño asimétrico verde agua de inspiración griega.

Las influencers se han convertido en las 'cronistas oficiales' del 'sí quiero' de su íntima amiga y el futbolista italiano, muy emocionados al cumplir su sueño de convertirse en marido y mujer cuando todavía no llevan un año de relación. Y es que tal y como confesó Marcello Falzerano después de pedirle matrimonio a Fiama en septiembre de 2022, el flechazo fue tal que no dudó ni un momento al conocerla que quería pasar el resto de su vida a su lado: "Si creyera que es una locura no lo hubiera pedido. Si uno siente una cosa tiene que hacerla, no tiene que esperar".

