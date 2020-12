La ficción española se cuela en 2020 entre la más vista de Netflix en todo el mundo

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

Un total de seis películas y series de ficción españolas han logrado un hueco en el TOP 10 de lo más visto de Netflix a lo largo de 2020, un año marcado por las restricciones a la movilidad y el confinamiento para detener la expansión de la pandemia del coronavirus.

En concreto, la plataforma ha detallado que las series 'La casa de papel', 'Élite' y 'Toy Boy', y las películas 'El hoyo', 'El practicante' y el documental 'La casa de papel: El fenómeno' son seis de los 20 títulos que han aparecido en el TOP 10 de más países.

De este modo, ha apuntado que 'La casa de papel' ha aparecido en el TOP 10 de 93 países, 'Élite' en 86, y 'Toy Boy' en 69. Por su parte, 'El Hoyo' ha estado en la lista del TOP 10 de 89 países, 'El Practicante' de 70, 'Hogar' en 50, 'Ofrenda a la tormenta' en 37, y 'El documental de La Casa de Papel: El Fenómeno' ha ocupado un puesto en el TOP 10 de 76 países.

Respecto al consumo en España, la plataforma ha señalado que el incremento de programas de no ficción ha sido superior a un 140% más que el año pasado, con títulos como 'Love is Blind' o 'Jugando con Fuego', etc. También se ha visto casi el doble de documentales, como 'El dilema de las redes' o 'Tiger King'.

Según los datos facilitados por la compañía, los romances han sido tendencia y en España han crecido más de un 150% respecto a 2019. Entre ellos, han destacado títulos como 'Las chicas del cable', 'Valeria' o 'A todos los chicos. PD: Todavía te quiero'.

Finalmente, los espectadores en España ha visto en torno a un 140% más de historias de fantasía que el año precedente, con historias como 'Locke and key', 'Carta al Rey' o 'Monja guerrera'; y casi tres veces más K-dramas que en 2019.