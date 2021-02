Fideal Albiac, 47 años siendo el 'malo de la película'

MADRID, 14 (CHANCE)

Llevamos años escuchando que Fidel Albiac es el malo de la película, la persona que tiene 'comida la cabeza' a Rocío Carrasco y el culpable de que ésta no tenga relación su familia. Lo cierto es que nunca le hemos oído hablar públicamente, siempre ha permanecido en un segundo plano y ha dejado que su pareja acapare el protagonismo en las cámaras.

Fidel nació en Sevilla el 14 de febrero de 1973 y lo cierto es que son muchos los años que lleva al lado de la hija de Rocío Jurado, a quien por cierto no le gustaba nada que su Rocío estuviese compartiendo su vida con él, con la que ha iniciado un proyecto de vida. La cantante mostraba su desagrado a sus más allegados por la pareja que tenía su hija, pero lo cierto es que no pudo hacer nada por ello y asumió el amor que había entre los dos jóvenes.

Ahora, los dos tortolitos han demostrado con creces estar enamorados, los dos se mantienen al margen de las polémicas y llevan un musical con el que rinden homenaje a la más grande, Rocío Jurado. Aunque eso no siempre es suficiente, ya que a pesar de haber demostrado que su amor es lo mejor que tienen, siempre han recibido culpas, sobre todo por terceras personas.

Fidel Albiac lleva siendo el 'malo de la película' desde hace años y probablemente esa etiqueta no se la quite el resto de su vida. Aunque él no haya hablado públicamente, sabemos los tejemanejes que hay y cómo actúan fuera de cámaras, él es el que lleva las riendas de cómo enfrentarse a la prensa y así tener una 'imagen pública' de lo más beneficiosa.

Hoy, cumple 48 años y lo hace de la manera más discreta, ninguno de los dos tienen perfil en redes sociales y si hay una familia con la que tienen muy buena relación, esa es la de las Campos y debido a las restricciones de la Covid no creemos que celebren nada.