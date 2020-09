Por fin conocemos el gran proyecto secreto que Isa Pantoja se traía entre manos

MADRID, 16 (CHANCE)

Isa Pantoja anunció hace un mes, a través de sus redes sociales y con unos misteriosos mensajes, que su vida cambiaría para siempre en septiembre. Emocionada, hablaba de un gran cambio en su día a día que también afectaría a su novio, Asraf, y de alguna manera a todos los que la rodeaban. Rápidamente, empezaron las especulaciones. ¿Se casaba la hija de Isabel Pantoja? ¿Estaba esperando su segundo hijo después de año y medio de noviazgo con el modelo marroquí?

Chabelita, muy misteriosa y visiblemente nerviosa, aseguraba en "El Programa de Ana Rosa" que se había precipitado al publicar los mensajes hablando de su gran noticia secreta. La influencer mantenía que no era nada relacionado con embarazo o boda, pero evitaba dar más detalles al respecto.

Hoy, a través de una exclusiva de la hija de Isabel Pantoja en la revista "Lecturas", se ha desvelado el misterio y por fin sabemos cuál es el nuevo gran proyecto de Isa, que ha resultado ser toda una caja de sorpresas. Y es que, después de retomar por sorpresa los estudios, ha aprobado selectividad y estudiará la carrera de Derecho.

Orgullosa de sí misma, Chabelita confiesa en las páginas de la revista que es la primera Pantoja que "llega a la Universidad", y desvela que ha elegido Derecho para poder defender en los tribunales "el honor de su familia". Isa ha decidido volver a coger los libros y, según asegura, la tonadillera está "encantada" con este cambio radical en su vida.

La colaboradora de "Ana Rosa" ha expresado su emoción hace escasos minutos en su cuenta de Twitter: "Empiezo una nueva etapa. Esa que tenía pendiente conmigo misma. Me he pasado la vida viviéndola como he querido, marcando mis propios tiempos y disfrutando de cada segundo.Y no sé cuantos momentos de nervios y de incertidumbre me causará pero de lo que estoy segura es que tengo todas las ganas del mundo. Gracias a mi Alberto y a Asraf por ponerme todo tan fácil y por ser tan generosos conmigo"

Enhorabuena Isa, y mucha suerte en esta dura etapa que empiezas, por la que te convertirás en la primera Pantoja universitaria.