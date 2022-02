Tras un fin de semana de risas, baile y moda, Belén Esteban desvela cómo está Anabel Pantoja tras su separación

MADRID, 7 (CHANCE)

Recuperando poco a poco la sonrisa tras su inesperada separación de Omar Sánchez, Anabel Pantoja ha regresado a Sevilla para arropar a Raquel Bollo en la presentación de su primera colección de moda flamenca y, lejos de la tristeza y las lágrimas de la influencer en 'Sálvame' al hablar de su ruptura, la sobrina de Isabel Pantoja se ha dejado ver pletórica durante un fin de semana de lo más divertido.

Bailes, risas, reencuentros famiiares y, sobre todo, confidencias y complicidad con grandes amigas como Belén Esteban - que tampoco dudó en viajar hasta la ciudad andaluza para arropar a la ex de Chiquetete - uno de sus grandes apoyos en estos delicados momentos.

Visiblemente cansada tras unos días inolvidables en Sevilla y deseando reencontrarse con su marido Miguel, así hemos visto a 'la princesa del pueblo' en la estación del Ave y, como no podía ser de otra manera, le hemos preguntado cómo se encuentra Anabel con todas las informaciones que circulan sobre su vida privada y su ruptura con Omar.

"Está todo fenomenal. Yo la veo bien, la verdad. Con sus cosas pero bien", ha confesado una Belén que, siempre al lado de la influencer, ha evitado entrar en detalles y ha dejado claro que los rumores sobre los motivos de la separación - se dice que la sobrina de Isabel Pantoja estaría ilusionada ya con una persona cuya identidad no ha trascendido - es "meter el dedito en la llaga". ¡Dale al play y no te pierdas las declaraciones de la ex de Jesulín sobre Anabel!