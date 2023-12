Finetwork ultima una financiación de hasta 70 millones a través de deuda sindicada y prevé cerrarla en enero

La compañía reducirá en un 60% el presupuesto que destina a patrocinios

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)

Finetwork está ultimando una financiación de entre 60 y 70 millones de euros a través de deuda sindicada, es decir, con un préstamo concedido entre varias entidades financieras, y para ello tiene conversaciones adelantadas con cuatro bancos, si bien hay dos con los que las negociaciones están "tremendamente avanzadas" y a "días" de cerrarse.

Así lo ha indicado el consejero delegado de Finetwork, Óscar Vilda, en una entrevista con Europa Press, en la que también ha apuntado que para cerrar los últimos flecos de la financiación las entidades solicitan "algún ajuste mínimo en el proyecto", por lo que calcula que en la primer quincena de enero podría sellarse el acuerdo.

Si bien son cuatro los bancos que han llegado a la 'fase final' de la negociación, en el camino se han quedado algunas entidades financieras y fondos de inversión interesados en formar parte de la operación.

"En el camino ha habido bancos que han ido desapareciendo del proceso porque hay orientaciones que ellos quieren dar a la financiación que a nosotros pueden no interesarnos en la etapa en la que estamos ahora", ha explicado el directivo.

Sobre ello, Vilda ha indicado que algunas de esas "orientaciones" estaban enfocadas a la posibilidad de que entrase un "fondo de referencia" en la compañía que aportase una "cantidad sustancial de capital".

"Nosotros, como he dicho muchas veces, a día de hoy preferimos no 'fondear' la compañía y seguir intentando tener la estructura de control que existe. Eso hace que determinados bancos no participen en la operación. Luego hay otros bancos que hemos ido dejando en la reserva porque para una cantidad tan pequeña de dinero no se puede meter a muchísima gente en una operación sindicada (...) Al final te tienes que centrar en tres o cuatro, porque si no, es un lío tremendo", ha añadido.

En esa línea, el 'primer espada' de Finetwork también ha resaltado que esos bancos que abogaban por la introducción de fondos de inversión en el capital de la compañía podrían reactivar su interés si finalmente la operadora cambia de parecer.

"Alguno de los grandes bancos extranjeros que salió del proceso nos ha trasladado que si un día pensamos 'fondear' la compañía, les avisemos, porque nos podrían ayudar a buscar ese fondo debido a que hacen operaciones 'teleco' en las que participan este tipo de fondos", ha subrayado.

CAPTACIÓN DE CLIENTES Y DESARROLLO

Si bien Vilda ha señalado en varias ocasiones que la financiación de entre 60 y 70 millones de euros se destinará al crecimiento de la compañía, el directivo ha explicado las dos partidas a las que se dedicará el grueso de los fondos.

Por un lado, Finetwork prevé destinar el 80% de la financiación que consiga (entre 48 y 56 millones de euros) a la captación de nuevos clientes y, por el otro, dedicará entre un 15% y un 20% (entre 9 y 10,5 millones de euros) al desarrollo de sus sistemas operativos para pasar de ser un revendedor a un operador móvil virtual completo (OMV), así como a la digitalización de la compañía.

Asimismo, el plan de la operadora pasa por reducir en un 60% la inversión que destina a patrocinios, si bien no ha desvelado el importe que la empresa dedica a ello.

"Todavía no hemos decidido qué 'sponsors' permanecen y cuáles no. Pero nuestra apuesta es reducir en un 60% los costes de 'sponsorización' que tenemos a día de hoy después de haberla rebajado ya en un 30% este año", ha detallado.

"Vamos a seguir invirtiendo, pero por nuestro perfil de compañía, ese 40% que quede (del presupuesto para patrocinios) lo vamos a invertir en música y en deporte nacionales. En cuanto a la Real Sociedad y al Betis --el logo de Finetwork está en sus camisetas--, tenemos 'sponsorship' con ellos hasta junio de 2024. Después es cuando estarán o no. Es algo que tenemos que hablar con ellos pero no hemos empezado ni a hablar de eso", ha agregado.