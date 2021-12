La fintech ID Finance lanza en España su neobanco Plazo y prepara su desembarco en México

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)

La fintech española ID Finance ha lanzado en España su neobanco Plazo, que integra en una app soluciones transaccionales con servicios de crédito y de pago flexibles y que tiene previsto incorporar progresivamente más soluciones financieras.

Plazo combina una tarjeta de débito Mastercard libre de comisiones con diferentes alternativas en aplazamiento de pagos y líneas de crédito ofrecidas a través de ID Finance Spain, S.A.U., otra empresa del grupo ID Finance. En pocos meses, ya cuenta con más de 30.000 usuarios.

"La flexibilidad para decidir cómo y en qué plazos devolver los productos de crédito es clave para asegurar que los clientes estén siempre cubiertos y alcancen la tranquilidad financiera. A esto se suman los numerosos beneficios que aporta el uso de la tarjeta de débito Mastercard libre de comisiones, como 'cashbacks' por las compras realizadas con ella y descuentos en muchos comercios", ha destacado la entidad en un comunicado.

Con el lanzamiento de Plazo, la fintech ha explicado que busca dar respuesta a la demanda de soluciones flexibles para aplazar pagos y acceder a pequeñas líneas de crédito que, según asegura, "muchos españoles no ven cubiertas satisfactoriamente en la actualidad".

En este contexto, ID Finance ha detectado en el sur de Europa e Hispanoamérica una oportunidad de mercado valorada en 400.000 millones de euros, con casi 500 millones de personas que podrían beneficiarse de las soluciones financieras de Plazo.

Tras el lanzamiento de Plazo en España, el próximo destino para el neobanco será México, un país donde la fintech opera desde hace más de cuatro años a través de otras marcas. Su previsión es lanzar Plazo en México en 2022.

El cofundador de ID Finance, Alexander Dunaev, ha puesto en valor la "sólida experiencia en soluciones y gestión de crédito" de la fintech, que desde 2015 ha procesado 9 millones de solicitudes de crédito a nivel internacional.

"Todo ese expertise adquirido nos lleva ahora a dar un paso más y a impulsar una plataforma digital que ofrece un amplio abanico de servicios financieros pensados para cubrir las necesidades cotidianas de millones de personas. Nuestro objetivo es aportar máxima tranquilidad financiera. Esto sólo es posible gracias a nuestro 'know-how' tecnológico, que nos conduce de manera natural hacia la consolidación de un neobanco disruptivo que integra soluciones de ahorro, pago y crédito", ha señalado.

De su lado, el consejero delegado de Plazo, Alessandro Ceschel, ha avanzado que la intención del neobanco es ir incorporando progresivamente más soluciones financieras, como servicios de pago fraccionado, 'Buy Now and Pay Later' (BNPL) o anticipos de nómina y soluciones de ahorro, entre otros.

"Las funcionalidades que añadiremos a nuestra app dependerán también, en parte, de lo que nos pidan los propios clientes. Queremos crecer con ellos. Además, tenemos previsto duplicar nuestra plantilla en 2022", ha resaltado.