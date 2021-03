Fiona Ferrer confiesa que Rocío Carrasco le parece una valiente

MADRID, 26 (CHANCE)

Se ha convertido en uno de los temas sociales más comentados en esta semana y es que Rocío Carrasco ha roto su silencio y ha creado una revolución en el mismo país que la vio crecer. La hija de la Jurado se puso el domingo pasado frente a las cámaras y narraba el infierno que pasó en su relación con Antonio David dejando a todos los espectadores boquiabiertos.

Hemos hablado con Fiona Ferrer y nos asegura que le parece valiente la actitud de Rocío Carrasco: "La verdad que es difícil, por la parte que he podido ver, muy valiente por parte de rocío explicar cómo se encuentra. Prefiero no opinar, pero me parece muy bien que haya expresado cómo se siente, no quiero entrar en esas cosas".

En cuanto a cómo tiene su corazón, asegura que: "Bien, el corazón nunca ha estado triste". También le hemos preguntado por Paloma Cuevas, ya que después de los achaques de salud de su padre, la empresaria se ha dejado ver en una de las portadas de ¡HOLA! luciendo una sonrisa de oreja a oreja y su amiga nos confiesa que: "Bien, sí, pero ya está mejor".