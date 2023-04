Fiona Ferrer se deshace en halagos hablando de Victoria Federica: "Tiene una cara muy especial"

MADRID, 30 (CHANCE)

La última polémica de Don Juan Carlos I ha revolucionado el panorama nacional, tanto el que él mismo ha emitido un comunicado negando la mayor. Hace unos días 'El Confidencial' publicaba un adelanto del libro 'King Corp. El imperio nunca contado de Juan Carlos I', de José María Olmo y David Fernández, donde se asegura que el emérito tiene una hija secreta llamada Alejandra.

Europa Press ha podido hablar en exclusiva con la escritora Fiona Ferrer y le ha dedicado unas bonitas palabras a Alejandra de Rojas, una gran amiga a la que define como "maravillosa y yo creo que sí hay algo que hay que destacar de Alejandra es su discreción, no tengo ni idea de nada. Solo te puedo decir que ella es maravillosa, es una mujer muy discreta, muy elegante".

Fiona nos explicaba que la noticia sobre si podría ser hija de Don Juan Carlos le ha llegado a afectar o no a su miga, pero lo cierto es que "no tengo ni idea porque no he hablado con ella con lo cual no puedo deciros nada. Creo que va a ser su línea de discreción".

La coleccionista de arte también fue preguntada por la relación de su amiga Paloma Cuevas y Luis Miguel... y se mostró bastante sincera: "Solo puedo decirte que le deseo lo mejor a paloma. Paloma fue testigo en mi boda, es una de mis mejores amigas y todo lo que sea bueno para ella es bueno para mí". Eso sí, sobre si habrá boda entre su amiga y el cantante, nos respondía: "que viva la vida. La vida está para vivirla y no para que te la cuenten".

Fiona tiene claro que Luis Miguel es todo un partidazo: "Yo creo que Luis Miguel le gusta a todo el mundo. Una gran voz. No, la verdad es que no No puedo decir mucho. Solo puedo deciros que si paloma es feliz yo soy feliz". Además, también le desea lo mejor a Enrique Ponce: "Por supuesto. Para mí van en pack Paloma y Enrique, Enrique y Paloma".

Por último, la escritora también quiso defender que Jaime de Marichalar estaría orgulloso de su hija como cualquier padre: "A cualquier padre se le cae la baba y teniendo una niña tan preciosa como la que tiene, seguro que sí". Además, concluía explicando que confía en que Victoria Federica llegará lejos como modelo: "pues mira, tiene muchísimo estilo, es guapa. Desde el punto de vista de moda, yo que he sido directora de elite model look, con lo cual, sé muy bien lo que digo. Tiene una cara muy especial y creo que lo puede hacer muy bien".