Fiona Ferrer, gran amiga de Ainhoa Arteta, confiesa cómo reaccionaría si se encontrase a Matías Urrea

MADRID, 11 (CHANCE)

La separación de Ainhoa Arteta y Matías Urrea ha hecho correr ríos de tinta y, a pesar de que la soprano está centrada en su recuperación y guarda silencio sobre su ruptura con su cuarto marido, sus amigos cierran filas en torno a ella en uno de los momentos más delicados de su vida.

Intentando permanecer en un discreto segundo plano, Ainhoa continúa en su San Sebastián natal con su padre, recuperándose poco a poco del cólico nefrítico que a punto estuvo de costarle la vida y que le provocó la pérdida de varias falanges en la mano y en el pie. Ha sido su íntima amiga Fiona Ferrer quien, con la discreción que la caracteriza, no ha contado cómo está la cantante de ópera después de todo lo que se ha dicho sobre ella en las últimas semanas.

"Hace mucho que no hablo con Ainhoa, pero me escribo con ella y está bien", señala la estilista, anunciando que pronto reaparecerá públicamente - "seguro, seguro", ha asegurado - sin pero sin confirmar cuándo podremos verla de nuevo.

Sin pronunciarse sobre lo que la soprano podrá contar en sus memorias y sin confesar si le ha sorprendido este paso al frente de Ainhoa contando en primera persona su vida, Fiona prefiere no opinar qué piensa de Matías Urrea, con el que afirma que "no tengo relación" ni tampoco ha vuelto a hablar desde su ruptura con su gran amiga.

Pero... ¿Qué haría la socialité si se encontrase con el marine? Pues, en sus propias palabras, "le saludaría, sin más", dejando en el aire si Matías le ha decepcionado con las declaraciones sobre la artista que ha deslizado en diferentes medios de comunicación, dejando caer que tiene un carácter tirano y explosivo, que es excesivamente controladora y que llevaba un tren de vida por encima de sus posibilidades, lo que motivó la ruina económica de la que se le acusó a él. "No es mi problema y no tengo ni idea, dejadme, de verdad", ha pedido una incómoda Fiona que no se pronuncia sobre si Ainhoa y su exmarido tienen todavía una conversación pendiente.

