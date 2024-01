Fiona Ferrer no ha hablado con Genoveva Casanova tras el escándalo con Federico de Dinamarca

MADRID, 13 (CHANCE)

Después de la polémica que protagonizó con el Príncipe Federico de Dinamarca, Genoveva Casanova no se ha dejado ver de nuevo ante las cámaras. Ha pasado las Navidades en España, pero ha conseguido esquivar las cámaras para no ser vista y no tener que responder a las preguntas que hay sobre su 'amistad' con el susodicho.

Muchos han sido los amigos que se han dejado la piel defendiendo a la expareja de Cayetano Martínez de Irujo, incluso este también ha sido su pilar fundamental. Tan solo horas antes de Nochebuena, el hijo de la Duquesa de Alba acudía a su domicilio en Madrid para reencontrarse con ella tras el escándalo mediático.

Muy discretos, sus amistades se han querido mantener en un segundo plano y la mayoría de ellos han asegurado ante los medios de comunicación que no han hablado con ella durante todo este tiempo... pero, ¿hasta qué punto es verdad?

Europa Press ha podido hablar con Fiona Ferrer y lo cierto es que se ha mostrado reacia a la hora de opinar sobre la delicada situación en la que se encuentra su amiga, pero sí que ha restado importancia a las imágenes de esta con el heredero a la Corona de Dinamarca.

La escritora dejaba claro que el escándalo que se ha formado es algo normal por la trascendencia pública de los dos protagonistas: "Supongo que son cosas que pasan en la vida" y nos aseguraba que "no he hablado Con Genoveva, es una mujer estupenda. Supongo que está bien".