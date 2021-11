Fiona Ferrer, preparada para la vuelta de su amiga Ainhoa Arteta

MADRID, 27 (CHANCE)

Hace unos días nos enterábamos de una muy buena noticia, Ainhoa Arteta anunciaba a través de sus redes sociales que se encontraba completamente recuperada de sus problemas de salud, pero también de los problemas personas que han salido a la luz hace unos meses.

"Por fin puedo decir que ya la mejoría es muy evidente y que falta muchísimo menos para poder estar con todos vosotros !!!que tanto ánimo y apoyo me habéis brindado y del que estoy segura que sin él no hubiera sido posible mi recuperación Gracias por vuestra Energía Apoyo Cariño RESPETO MÁXIMO nunca olvidaré lo que he sentido ... que sin ninguna duda me ha dado muchas lecciones de vida y coraje para seguir" era el mensaje que utilizaba a través de sus redes sociales para anunciar la buena nueva.

Europa Press Reportajes ha podido hablar con una íntima amiga suya que siempre se ha mostrado al lado de la soprano, en los bueno y en lo malo, y que además también se vio envuelta en la polémica con su exmarido, Matías Urrea... y lo cierto es que se ha mostrado de lo más feliz al enterarse de esta noticia, de hecho fue una de las primeras personas en comentar el post.

Fiona Ferrer, fiel seguidora y amiga suya, está preparada para darlo todo en un concierto de la soprano ahora que ha anunciado su regreso a los escenarios: "Claro que sí, allí estaremos aplaudiendo todos, está muy positiva y muy contenta". En cuanto a todas las informaciones que han salido de Mar Flores, Fiona asegura que: "No tengo ni idea, no sé qué se ha dicho".