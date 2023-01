Fiona Ferrer, reticente a la hora de hablar de Paloma Cuevas y Luis Miguel

MADRID, 28 (CHANCE)

El pasado viernes pudimos ver a Fiona Ferrer participando en SIMOF como jurado del premio a diseñadores jóvenes, algo que para ella "es un gran honor" ya que "todos los años intento estar y es maravilloso lo que está haciendo SIMOF, lo que está haciendo Sevilla por los diseñadores". La escritora se mostraba de lo más ilusionada por estar en un evento tan importante y no dudaba en atendernos.

Fiona nos ha desvelado que viene "de familia de moda, he crecido en la cuna de la moda", lo que le ha llevado en muchas ocasiones a estar muy cerca de este ámbito, además "soy muy amiga de Raquel Revuelta y por supuesto cada año que me llaman, aquí estoy". La escritora se ha definido como "una enamorada de la moda flamenca, de la artesanía andaluza y, bueno, aquí en Sevilla hay un talento maravilloso" y por eso no ha dudado estar en SIMOF.

La autora de 'La estilista' ha hablado en exclusiva para Europa Press y nos ha confesado que "no tengo ni idea" de la supuesta discusión que su amigo Luis Miguel protagonizó con Enrique Ponce en un restaurante. Muy reticente a la hora de hablar de la relación del cantante con Paloma Cuevas, Fiona sí que nos ha confirmado que mantiene el contacto con la modelo pero "de ese tema no os puedo decir nada".

Tras el último reportaje fotográfico en el que hemos podido ver al cantante y a la modelo más cariñosos que nunca y disfrutando de un viaje de ensueño en Bilbao, Fiona solamente nos comenta que imagina que su amiga está feliz con Luis Miguel, sin querer confirmar lo que ya es un secreto a voces: "Supongo que sí".