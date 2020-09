Fiorella, sobrina de Bigote Arrocet, desmiente su inminente regreso y que quiera reconquistar a Teresa Campos

MADRID, 10 (CHANCE)

Fiorella Vismara, sobrina de Edmundo Arrocet, saltó a la fama cuando tras la ruptura del cómico con María Teresa Campos, la fotografiaron paseando por Madrid cogida del brazo de su tío. Aunque en un principio se especuló con que podría tratarse de la nueva amiga especial de Bigote, rápidamente aclararon que no eran más que familia. Ahora, y tras las informaciones que apuntan que el chileno podría regresar pronto a España, y que tendría una conversación pendiente con la veterana comunicadora, Fiorella nos atiende amablemente para desmentir tales noticias.

- CHANCE: Otra vez vuelve a estar el tema de Edmundo de actualidad, se habla de un regreso inminente de Edmundo a España.

- FIORELLA: Él de todas maneras tiene que volver a España, como todos sabemos las fronteras están cerradas, para los países latinos abrirán a partir de octubre para que él vuelve de Chile, él está allí pero está muy bien de salud.

- CH: ¿has podido hablar con él recientemente?

- FIORELLA: Bien, está muy contento, está bien, me ha dado gusto escucharle y ver que está bien de salud, eso es lo más importante ahora que todavía sigue este problema, sobre todo en los países latinos pero él está muy bien.

- CH: ¿Tiene ganas de volver?

- FIORELLA: Claro, seguramente en su debido momento lo hará. Hay que esperar con calma a que las cosas pasen para que pueda tomar su decisión de volver, que va a volver seguro. No hay una fecha precisa no.

- CH: A ti no te ha dicho que no quiere que se hable de él.

- FIORELLA: No, para nada.

- CH: También se estaba hablando que el humorista tiene intención de darle una explicación a María Teresa.

- FIORELLA: En realidad más que explicación creo que cuando una persona termina no tiene que dar explicación, si tú terminas con alguien cómo no vas a saber por qué terminaste. Simplemente tienen que hablar para dejar las cosas tranquilas pero no hay algo que se tenga que decir, ellos ya lo saben.

- CH: Se habría insinuado que Edmundo estaría dispuesto a darle una segunda oportunidad a María Teresa, crees que busca eso.

- FIORELLA: Yo te hablo de mi punto de vista, a mí eso no me lo ha comentado pero no creo. Simplemente cuando una persona quiere volver habla con la persona no tiene por qué hablar con el entorno, somos personas adultas. Una persona toma decisiones conforme a lo que quieres o no. Hasta ahora yo no creo eso, a mí no me han comentado nada al respecto y nadie sabe que eso será así. La ruptura ya pasó y ella sabe muy bien el motivo. Una persona termina y es así.

- CH: Hay fuentes que dicen que María Teresa sabe realmente el motivo por el que rompieron.

- FIORELLA: Sí, ella lo sabe, sabe muy bien por qué acabó la historia. Una persona cuando tiene muchos años con alguien, cómo no va a saber los motivos. Hay algo ahí claro.

- CH: ¿Conoceremos algún día los verdaderos motivos de la ruptura?

- FIORELLA: Nadie lo sabe, la verdad es que es algo de ellos, a veces decirlo queda como que uno está hablando de más, si las personas pueden hablar las cosas claras, se dicen, no tienes por qué ocultar algo que no es.

- CH: ¿nos sorprendería el verdadero motivo?

- FIORELLA: Si, seguramente sí. Hay que escuchar a ambos, siempre se escucha una persona pero en este caso la verdad es la mitad y la mitad, hay que escuchar a ambos. La versión de mi tío no tiene nada que ver. Él no lo va a decir, por lo que yo lo conozco no se sentará en un plató. Si no lo ha hecho antes, ahora tampoco, no quiere meterse en esos asuntos personales, si se da la oportunidad de aclarar puntos no tienes por qué ocultarlos.

- CH: Quedaría mal María Teresa?

- FIORELLA: Todas las personas que cometen errores quedan mal, todo el mundo tiene su punto de vista, al decirlo la gente se dará cuenta de quién tiene la razón.

- CH: Gemma Serrano ha apuntado que tanto Carmen como Terelu han tenido que ver mucho en esto.

- FIORELLA: Él a mí jamás me habló mal de las Campos. Simplemente creo que dentro de una relación y en general hablando de todas las relaciones del mundo hay cosas buenas y malas. Puedes llevarte bien con algún miembro de la familia o no, es algo relativo. Siempre hay algo más, puede ser que con ellas haya habido roces pero no significa nada.

- CH: Es cierto que el humorista está enfadado por todo lo que se ha hablado sobre su persona.

- FIORELLA: Claro. Él siempre ha huido de la prensa por la presión, se decían cosas que no son, él decía me inventan miles de vidas. Eso no es justo para él.

- CH: ¿Crees que María Teresa se ha victimizado?

- FIORELLA: Por lo que yo veo, hay asuntos que se tienen que arreglar entre ambos, tendrán que hablar qué cosas son las que tienen que arreglar pero que María Teresa haya dado su punto de vista, eso es un tema personal de ella. Ella solo dio su punto de vista pero no dejó que él hablara, él no lo va a hacer. La única persona que habla por él soy yo, yo no quiero entrar en puntos relevantes. Yo sé qué es lo que pasó realmente.

- CH: ¿Nos sorprenderían aspectos de María Teresa si se conociera la verdad?

- FIORELLA: Lo que pasa es que cuando tú a una persona la tratas y solo da el punto de vista de víctima, toda la gente se siente cercana a la persona, si también escuchas la otra versión, sacas tu propia razón.

- CH: ¿Cómo crees que puede estar ahora que salga gente hablando del entorno de Edmundo?

- FIORELLA: Creo que si tiene que ser así, él irá directamente hacia ella, no tiene por qué hablar con terceras personas, hay gente que a veces quiere ser protagonista.

- CH: Desmentimos que las hijas hayan tenido que ver algo en la ruptura.

- FIORELLA: No, las hijas hacen parte de la relación porque siempre han estado cercanas a ellos. Ellas siempre dicen que ni yo, ni Gabriela ni Gemma sabemos nada, yo creo que no tienen nada que ver ellas. El 100% es la relación, no las hijas.

- CH: ¿Veremos a Edmundo en su regreso a España cogiendo el toro por los cuernos y dando la verdadera versión?

- FIORELLA: Desde un inicio él no quiso hablar, me lo dijo todo a mí porque soy su familiar, que él vaya o se siente a un plató, no. Siempre ha mantenido su vida personal un poquito fuera, siempre ha estado dos pasos por detrás, la que ha estado delante ha sido Teresa.

- CH: ¿No hay intención de volver con ella?

- FIORELLA: Según mi punto de vista no. Yo puedo errar, no lo sé, por lo que yo sé está un poco difícil.