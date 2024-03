Fiorella, sobrina de Edmundo Arrocet, reacciona a la portada de su tío con su nueva novia

MADRID, 3 (CHANCE)

Las fotografías de Edmundo Arrocet en la portada de la revista Diez Minutos con su nueva novia han dado mucho que hablar y ha hecho que el humorista vuelva a la esfera pública en España después de meses en un segundo plano tras las duras declaraciones que hizo sobre María Teresa Campos y su familia.

Europa Press ha podido hablar en exclusiva con Fiorella, sobrina de Edmundo, y ha reaccionado ante nuestras cámaras a esta portada que ha sido tan comentada: "Yo sé ya esa noticia y bueno sé que todo el mundo se sorprende con esas cosas pero vamos que las cosas son así".

Fiorella no ve un problema la diferencia de edad porque "todos sabemos que la edad es un número, realmente cuando una persona tiene 28 años lo más importante es la felicidad, claro que eso sorprende porque la referencia es bastante, pero si dos personas están bien juntas".

Cómo no, la sobrina de Edmundo ha recordado la relación de su tío con María Teresa Campos y ha asegurado que con ella "la pasaba súper bien, se divertía, es una persona que le decía que era muy alegre" y no ha dudado en enviarle un mensaje a las hijas de esta: "Saben muy bien que Teresa fue muy feliz al lado de mi tío y actualmente él también lo es en esta nueva relación".

Además, Fiorella nos ha reconocido que Edmundo "en su temporada fue mucho estrés para él, pero ahora está disfrutando de todo" y por último, ha tenido unas palabras para Carmen Borrego ante su participación en 'Supervivientes 2024': "Creo que cuando una persona participa en un reality tiene que ser uno mismo, y la gente tiene que ver realmente como es, no que ella demuestre algo que no es, fuera de cámaras y dentro de cámaras, no, tiene que ser ella".