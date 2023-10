Fiorella Vismara da la cara por su tío, Edmundo Arrocet, y arremete de nuevo contra las Campos

MADRID, 28 (CHANCE)

Tras conocer los problemas económicos y su nueva novia, Edmundo Arrocet vuelve a estar de actualidad en España y no precisamente por la entrevista que dio hace semanas hablando de María Teresa Campos y sus hijas... ahora él es el protagonista, pero lo cierto es que no le hemos vuelto a ver ante las cámaras.

Con quien si hemos tenido al oportunidad de hablar en exclusiva es con su sobrina, Fiorella Vismara, quien nos asegura que su familia se alegra de que haya encontrado de nuevo el amor: "Es un tema que pertenece solo a él. Lo único que te puedo decir que él está muy feliz, muy contento y toda la familia también lo está" y desvela que "estamos muy contentos con la noticia de que está bien". Tan felices están con la noticia de que confía en ver a Edmundo pasar de nuevo por el altar: "bueno, si ocurre, yo sería la más feliz también".

En cuanto a cómo se encuentra su tío después de todos los ataques que ha recibido tras dar esa entrevista sobre María Teresa, nos comenta que está tranquilo y feliz en esta etapa de su vida: "sí, está tranquilo, está feliz, como te dije. Vive su felicidad, con la familia, con su pareja, con las cosas que quiere hacer".

Cuando le preguntamos si su tío utiliza extensiones, tal y como se ha dicho, nos confiesa que "es un tema que me parece un asunto irrelevante, es un tema que a veces la gente toca por no tener un tema importante que hablar y me parece que son cosas irrelevantes" y deja claro que "la persona que lo ha dicho no tendría por qué decirlo, tendría que mirarse su físico antes de hablar de los demás, eso es lo que yo pienso".

En cuanto a los problemas económicos de su tío, Fiorella recalca que es algo que solo él puede solucionar y le resta importancia asegurando que todo el mundo se encuentra en una situación parecida: "en España, ¿quién no le debe a hacienda? Si fuera así, es un asunto muy personal que al final, yo sé que las personas siempre tienen que subsanarlo y queda ahí".

"Él es un hombre que ha trabajado durante muchos años, ha hecho su negocio, su dinero, sus cosas, pero yo creo que realmente la gente le ha querido dejar con una mala imagen" explica la joven y vuelve a sacar el nombre de María Teresa: "Cuando él ayudó a Teresa y a la familia de Teresa, eso no lo quisieron reconocer".

Sin pelos en la lengua, también ha atacado a Carmen Borrego: "Ella es la menos indicada porque ella lo que siempre ha hecho ha sido hablar de él o hablar de su madre. Ya, eso, la gente está harta. Estamos hartos de su situación y lo que yo creo que ella debería hacer es buscarse un trabajo distinto y hacer otro tipo de vida".

Además, Fiorella aconseja a las hermanas Campos en cambiar de trabajo o, incluso, dejar la televisión: "nunca han sido educadas y eso a mí me parece que les falta educación y por eso que no me agradan como se expresan a cámara, ante la gente, que hacen exclusivas solo para lucrarse hablando de su madre, hablando de mi tío. No tienen algo que aporten al público y entonces, eso aburre. Eso es lo que no me gusta de ellas".

Sin piedad, la sobrina del humorista cree que deberían "retirarse de la televisión, que ya tienen sus años" y le manda un mensaje a Carmen: "le diría que realmente dejara de decir de su madre, de mi tío, que hiciera otro tipo de presentación, que por lo menos se alejara un tiempo de la televisión porque sinceramente, ahora la gente está harta".

Por último, también tuvo unas palabras para Alejandra Rubio, de quien opina que hace el ridículo en televisión: "Debería prepararse, y poder estudiar más en lo que ella quiere, para no quedar ridícula porque realmente está siendo ridículo y te lo digo abiertamente".

Como si estuviese por encima del bien y del mal, Fiorella asegura que "le falta mucha cultura, le falta estudiar, le falta tener un buen léxico para poder hablar frente al público. Hay cosas que se ven que faltan, mucha carencia. Y eso, ella debería reforzarlo estudiando más, dedicándose a prepararse bien para poder hacer su carrera". De esta manera, la sobrina de Edmundo vuelve a dar la cara por su tío y 'zanja' de nuevo todas sus polémicas.