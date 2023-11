La firma británica de logística IDS más que duplica sus pérdidas semestrales, hasta 255,3 millones de euros

No repartirá un dividendo interino por los seis meses analizados

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

La empresa británica de logística International Distribution Services (IDS), dueña de Royal Mail y GLS, cerró el primer semestre de su año fiscal, finalizado el 24 de septiembre, con unas pérdidas netas de 223 millones de libras (255,3 millones de euros), lo que supone más que duplicar (+159,3%) las contabilizadas en el mismo periodo del ejercicio anterior.

Los ingresos ascendieron a 5.862 millones de libras (6.712 millones de libras), un 0,4% más. De esta forma, Royal Mail, facturó 3.541 millones de libras (4.054 millones de euros), un 2,9% menos, tras percibir por el envío de paquetería 1.852 millones de libras (2.120 millones de euros) y otros 1.689 millones de libras (1.934 millones de euros) por el de correo. Estas cifras fueron, respectivamente, un 6,2% inferiores y un 1% superiores a las que se anotaron doce meses antes.

En cuanto a volumen, la compañía procesó 578 millones de paquetes y 3.260 millones de cartas, excluyendo de esta última cantidad aquellas relacionadas con procesos electorales.

De su lado, General Logistics Systems (GLS) registró unos ingresos de 2.330 millones de libras (2.668 millones de euros), un 5,9% más, al tiempo que atendió 433 millones de envíos. En este sentido, la cifra de negocio de GLS en España creció un 19% por el mayor volumen registrado y por la subida de precios.

IDS en su conjunto destinó a las partidas de gastos operativos un total de 6.103 millones de libras (6.988 millones de euros), un 2,3% más, por la masa salarial, que fue de 3.369 millones de libras (3.857 millones de euros), y por los costes ajenos a los sueldos de los empleados, que alcanzaron los 2.734 millones de libras (3.130 millones de euros).

"Estamos modernizando la red, con dos nuevos centros automatizados, y haciéndonos más ágiles en nuestras operaciones, más eficientes y más sostenibles. Me complace decir que los clientes están volviendo a Royal Mail, y que vamos por buen camino con nuestro programa de recuperación de clientes", ha explicado el consejero delegado de IDS, Martin Seidenberg.

Sin embargo, el directivo ha reclamado que el Gobierno británico reformule las exigencias para garantizar un acceso universal a los servicios postales, ya que el sistema está pensado para procesar 20.000 millones de cartas cuando solo se envían 7.000 millones. Seidenberg sostiene que la extensión actual de la red es "insostenible".

DIVIDENDO Y PERSPECTIVAS

Ante estos resultados, IDS no repartirá ningún dividendo interino, aunque ha informado de que GLS repartirá un dividendo "modesto" por el ejercicio completo. No obstante, Royal Mail no lo hará hasta que retorne a beneficios.

La compañía afirma que el entorno seguirá siendo "incierto" de cara al futuro, ya que todos los mercados estarán impactados por "desafíos" macro, incluidas la alta inflación y las peores perspectivas de crecimiento económico.